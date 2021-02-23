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futebol

Fagner passa por exames e segue como dúvida no Corinthians

Lateral-direito foi submetido a exames de imagem e terá o resultado nesta quarta-feira, mas a tendência é desfalcar o Timão. Já Mosquito tem sido reavaliado pelos médicos...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 18:33

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 18:33

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pensando na última rodada do Brasileirão-2020, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, Fagner passou por exames de imagem na tarde desta terça-feira e segue como dúvida no Corinthians. Gustavo Mosquito, por sua vez, tem sido apenas reavaliado pelo departamento médico do clube. Ambos iniciaram tratamento na última segunda-feira no CT Joaquim Grava. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Fagner sentiu dores no músculo adutor da coxa direita no fim do primeiro tempo do duelo com o Vasco, no último domingo, mas só foi substituído no intervalo, quando Michel Macedo entrou. O lateral-direito titular do Timão passou por exames nesta tarde e terá conhecimento dos resultados apenas nesta quarta-feira, mas a tendência é que seja mesmo desfalque contra o Inter.
Enquanto Mosquito deixou o campo ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos e deu lugar a Gabriel Pereira, após ter sentido uma pancada no joelho direito. Diferentemente do lateral-direito, o meia-atacante não precisou passar por exames, mas tem sido submetido a avaliações diárias do departamento médico. Mesmo que o caso seja mais leve, ele também segue como dúvida.
Caso sejam realmente desfalques para enfrentar o Internacional, na próxima quinta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, Mosquito e Fagner serão baixas sentidas para Vagner Mancini. Para a vaga do atacante a dúvida seria maior, além do próprio Gabriel Pereira, Léo Natel e Otero podem ter chance. Já para a lateral, a tendência é que Michel Macedo seja naturalmente o escolhido para a função.

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