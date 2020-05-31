Fabrício Baiano destaca evolução no Genclerbirligi e quer encerrar bem o Turco este ano

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Vestindo a camisa do Genclerbirligi neste ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano falou sobre a ótima fase que vive no futebol turco. Segundo o atleta, sua meta é continuar crescendo de produção com a camisa do clube nesta temporada.

- Esta temporada tem sido muito intensa e gratificante. Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira, fazendo bons jogos e mantendo uma média importante aqui no clube. Espero continuar crescendo ainda mais no futebol turco. Tive uma evolução grande desde que cheguei aqui - disse.

Ainda de acordo com o atleta ex-Marítimo, que tem passagens pelo Vasco e Coritiba, a meta da equipe é terminar bem o Campeonato Turco este ano.