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Fabrício Baiano destaca evolução no Genclerbirligi e quer encerrar bem o Turco este ano

Revelado pelo Vasco da Gama, volante de 27 anos tem se destacado na Turquia. Seu contrato termina em junho e o futuro do jogador está indefinido...
LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2020 às 14:57

Publicado em 31 de Maio de 2020 às 14:57

Crédito: Divulgação
Vestindo a camisa do Genclerbirligi neste ano, o volante brasileiro Fabrício Baiano falou sobre a ótima fase que vive no futebol turco. Segundo o atleta, sua meta é continuar crescendo de produção com a camisa do clube nesta temporada.
- Esta temporada tem sido muito intensa e gratificante. Estou vivendo um ótimo momento em minha carreira, fazendo bons jogos e mantendo uma média importante aqui no clube. Espero continuar crescendo ainda mais no futebol turco. Tive uma evolução grande desde que cheguei aqui - disse.
Ainda de acordo com o atleta ex-Marítimo, que tem passagens pelo Vasco e Coritiba, a meta da equipe é terminar bem o Campeonato Turco este ano.
- Nossa torcida é para que a equipe termine bem o ano, com vitórias, assim que recomeçar o campeonato. Vamos nos dedicar muito para que isso seja possível.E MAIS:'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírusParis Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiKai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeuMourinho fecha as portas do Tottenham para Coutinho E MAIS:

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