Fábio, próximo dos 900 jogos pelo Cruzeiro, elogia trabalho de Enderson

Um dos pilares do atual elenco do Cruzeiro, ídolo da torcida e o jogador com mais partidas na história da Raposa, o goleiro Fábio elogiou bastante o trabalho desempenhado por Enderson Moreira. -O Enderson tem um estilo mineiro, mas na hora certa também tem o momento de linha dura, de impor o que é correto dentro dos treinamentos e acho que fluiu muito bem com as características do Cruzeiro e do grupo de jogadores que ele tem hoje. A gente vê a qualidade dos treinamentos que ele vem passando e a dedicação dos atletas. Estamos evoluindo a cada semana e isso com certeza vai se refletir dentro dos jogos, para que a gente possa recuperar os seis pontos que nós perdemos e colocar o Cruzeiro novamente na primeira divisão-disse. E, a parceira com Enderson pode render, em breve, outra marca expressiva para o arqueiro: chegar a 900 jogos vestindo a camisa celeste. Até o momento, o goleiro entrou em campo em 883 partidas, contando as duas chegadas à Raposa, no ano 2000 e em 2005, quando virou o titular absoluto da meta estrelada. Fábio ressaltou a proximidade de marca dos 900 jogos, o que, para ele, era inimaginável no seu início de carreira na equipe cinco estrelas.