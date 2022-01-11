Experiência x força ofensiva: laterais do Vasco são preenchidas com semelhança para 2022

Em meio à reformulação do elenco, o Vasco preencheu lacunas de duas das posições mais criticadas do último ano por parte da torcida: as laterais. Com a confirmação de Weverton, emprestado pelo Red Bull Bragantino, o Cruz-Maltino aposta na mescla de jovens com experientes para 2022. São dois jogadores com tendências defensivas e outros dois mais fortes no apoio. Na direita, Léo Matos, de 35 anos, segue no elenco e voltou às atividades na última sexta-feira após se recuperar da Covid-19. Depois da irregularidade em 2021, o camisa 3 vai tentar reencontrar o bom futebol e se firmar entre os titulares comandados por Zé Ricardo.

O recém-contratado Weverton, por sua vez, se destaca no apoio ao ataque. Demonstrou habilidade, inclusive, ao aplicar uma caneta em Neymar, num treino da Seleção Brasileira. Contudo, o jogador de 22 anos precisa ser lapidado principalmente para marcar de forma eficiente.

+ As virtudes e as deficiências: como joga o lateral-direito Weverton, provável reforço do Vasco+ Experiente, forte na defesa e voluntarioso: as características de Edimar, novo reforço do Vasco

O mesmo acontece do lado esquerdo. Riquelme tem 19 anos, talento ofensivo já comprovado e foi um dos pouquíssimos que se salvaram no ano passado. Enquanto Edimar, de 35 anos, chegou a São Januário para ser um contraponto. Assim como Léo, o canhoto tem um vigor físico como uma característica marcante.

-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021

As características dos laterais permitem a Zé Ricardo escalar, inclusive, um na linha defensiva e outro mais adiantado. Nos dois lados. E, se isso ocorrer, não será a primeira vez, na carreira do treinador.