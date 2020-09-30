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futebol

Ex-Vasco, Martín Silva brilha contra o Boca Juniors na Libertadores

Goleiro uruguaio teve grande atuação defendendo o Libertad...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 23:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 23:48
Crédito: Martin Silva segurou o 0 a 0 (Divulgação/Boca Juniors
Não é comum ver o Boca Juniors deixar o gramado em um duelo de Libertadores sem estufar as redes. A última vez que isso havia acontecido tinha sido no primeiro jogo das semifinais da competição do ano passado, contra o rival River Plate - derrota por 2 a 0. Desde então, cinco partidas, todas com gols. Até essa terça-feira.
Contra o Libertad, do Paraguai, em La Bombonera, o Boca bem que tentou. Foram 19 finalizações durante os 90 minutos, uma delas na trave e outras sete na direção do gol, todas elas paradas por um velho conhecido do torcedor brasileiro: Martín Silva.
O uruguaio, que defendeu o Vasco entre 2014 e 2018, foi o grande destaque do duelo, realizando sete defesas. Cinco delas em finalizações de dentro da área. A primeira, com apenas cinco minutos de jogo, parando Carlito Tévez. Nove minutos depois, novamente cara a cara com um atacante, impediu que Soldano abrisse o placar. E repetiu a dose aos 22.
Com o empate em 0 a 0, o Libertad permaneceu na 3ª posição do Grupo H, com 7 pontos. Já o Boca Juniors garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.
MARTIN SILVA X BOCA JUNIORS- Dados do Sofascore
90 minutos em campo0 gols sofridos7 defesas5 defesas dentro da área2 cortes1 duelo vencido no chão (1/1)

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