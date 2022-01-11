futebol

Ex-São Paulo, Lucão comemora chegada ao Mirassol: 'Muito feliz e motivado'

Zagueiro, de 25 anos, chega ao clube para a disputa do Campeonato Paulista depois de atuar na última temporada pelo CSA
LanceNet

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 13:53

O Mirassol anunciou a contratação do zagueiro Lucão, que estava no CSA, para a disputa do Campeonato Paulista. O atleta chega ao clube após o melhor ano de sua carreira com 55 jogos, quatro gols e um papel importante no clube de Alagoas. Por isso, Lucão falou sobre a expectativa para 2022 de maneira bastante positiva e otimista:
- Estou muito feliz e motivado por essa nova oportunidade na minha carreira. Agradeço a Deus e toda minha família pelo suporte e confiança no meu trabalho, é sempre por e para eles. O Campeonato Paulista é forte, nós temos um excelente grupo e a expectativa é a melhor possível, trabalhar e se preparar para fazer um excelente campeonato.
Apesar de agora ter suas atenções voltadas ao time do interior paulista, o defensor de 25 anos de idade revelado nas categorias de base do São Paulo não deixou de agradecer o CSA pela grande temporada que viveu em 2021.
- Acredito que o objetivo é sempre evoluir e creio que pude fazer isso no CSA. Fico muito feliz de olhar para trás e ver que conseguimos fazer uma ótima campanha em 2021. Individualmente foi a melhor temporada da carreira e poder ver todos esses resultados dentro de campo é muito especial. Agradeço ao clube e os torcedores por todo o carinho que tiveram comigo, levarei para sempre no meu coração - finalizou.
A estreia do Mirassol no Paulistão está confirmada para o próximo dia 27 de janeiro, às 20h (de Brasília), contra a equipe do Bragantino.
Crédito: Divulgação/Mirassol

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

