Ex-Santos, Diego Cardoso acerta com o São Caetano para a disputa do Paulistão 2021

O atacante Diego Cardoso é o mais novo reforço do São Caetano para a disputa do Paulistão. Revelado pelas categorias de base do Santos e com passagem de destaque pelo Guarani, o jogador de 26 anos foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (26) pelas redes sociais do clube. O atacante comentou sobre a expectativa da sua chegada ao Azulão.– A minha expectativa é a melhor possível. Estou super feliz e animado e quero dar meu melhor, evoluindo cada vez mais no São Caetano, não só eu como o grupo todo. O elenco sabe das dificuldades que teremos. O grupo está se empenhando bem nos treinos e vamos sempre procurar dar nosso melhor dentro de campo para conseguir os resultados – disse Diego.