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Ex-Santos, Diego Cardoso acerta com o São Caetano para a disputa do Paulistão 2021

Estreia com o azulão acontece na quarta-feira (03) e expectativa do atacante em jogar pelo novo clube é alta; o atacante destacou o trabalho do elenco na pré-temporada...
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Publicado em 

26 fev 2021 às 22:19

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 22:19

Crédito: (Léo Lima / Agência NEW / ADSC
O atacante Diego Cardoso é o mais novo reforço do São Caetano para a disputa do Paulistão. Revelado pelas categorias de base do Santos e com passagem de destaque pelo Guarani, o jogador de 26 anos foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (26) pelas redes sociais do clube. O atacante comentou sobre a expectativa da sua chegada ao Azulão.– A minha expectativa é a melhor possível. Estou super feliz e animado e quero dar meu melhor, evoluindo cada vez mais no São Caetano, não só eu como o grupo todo. O elenco sabe das dificuldades que teremos. O grupo está se empenhando bem nos treinos e vamos sempre procurar dar nosso melhor dentro de campo para conseguir os resultados – disse Diego.
Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013 pelo Peixe, Diego chegou a ser emprestado ao Red Bull Bragantino e na sequência ainda passou por Vila Nova e Guarani, onde se destacou e anotou onze gols em 31 jogos. Na temporada de 2020, o atacante defendeu as cores do Botafogo-SP e Operário Ferroviário.Diego Cardoso já está à disposição do técnico Wilson Júnior para o início do Campeonato Paulista. O São Caetano faz sua estreia na próxima quarta-feira (3), diante do Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), no Anacleto Campanella.

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