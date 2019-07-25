Caso Neymar

Ex-marido de Najila Trindade nega estupro por parte de Neymar

Estivens Alves se baseia em conversas com a ex-mulher e no vídeo do segundo encontro entre a modelo e o jogador

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:17 - Atualizado há 6 anos

Modelo Najila Trindade acusa Neymar de agressão sexual Crédito: Divulgação/Instagram

O caso envolvendo a acusação de agressão sexual contra Neymar ganhou mais um capítulo. Em entrevista à revista "Isto É", o ex-marido de Najila Trindade, Estivens Alves contou o que conversou com a modelo e o que teria visto no vídeo do segundo encontro dela com o jogador do Paris Saint-Germain (FRA), na capital francesa. Ele confirmou os relatos de agressão, mas negou o estupro.

- Ela falou que ele tinha sido muito agressivo, mas não citou nada sobre relação sexual e estupro. Então, ela me disse que ia andar um pouco para esfriar a cabeça - disse Estivens.

- Estupro é uma palavra muito pesada. Estupro propriamente dito não houve. Essa é a conclusão do Estivens. Não houve estupro. No máximo houve um desentendimento entre ambos no meio da relação sexual. Ele assumiu que bebeu antes e pode ter ultrapassado o limite - completou.

O publicitário contou que, após o primeiro contato entre a modelo e o jogador na capital francesa, que ele teria sido "escroto" e "imbecil". Estivens teve acesso à integra do vídeo de sete minutos do segundo encontro entre Najila e Neymar, num hotel em Paris. Ele relatou o que teria visto nas imagens.

- Ela vai recebê-lo na porta [do quarto], beija e tudo. Vão para a cama. Ela dá um tapa nele. […] Ele recua um pouco e ela fala: 'Você vai me bater. Não vai devolver?'. Ele se levanta e ela fala: 'Você me bateu e me deixou aqui sozinha'. Nesse momento, ela se recolhe. Não dá para ver se está inclinada, não dá para saber se está caída ou abaixada. Mas dá para ouvir. Ele fala: 'Linda, calma. Relaxa, relaxa'. Ele fica ao lado dela uns três minutos, tentando acalmá-la. Ele a levanta pelos braços, sem agressividade. Com as mãos nos bolsos ela começa a chorar. E pergunta: 'Por que você fez isso comigo? Por que você me bateu e me deixou aqui?'. E chora. Ele pede calma repetidas vezes, sem responder às perguntas dela - contou.

- Ele se mostra uma pessoa muito assustada com tudo que estava acontecendo, sem esperar por aquela reação dela. Até que ele consegue ter algum controle sobre a situação. Ele senta ela na cama e fala: 'Eu não te falei que não conseguiria ficar com você. Lembra que eu te falei para trazer uma amiga? Era para você não se sentir sozinha. Eu tenho meus compromissos. Tenho que treinar, tenho meu médico, meus tratamentos e minhas campanhas'. Ela fala: 'Me perdoa? Eu te machuquei? Eu não queria ter te machucado. Eu estraguei tudo'. Não tenho certeza, mas parece que ele pergunta o que poderia fazer por ela, que responde: 'Quero ir embora, para minha casa'. Ele pega o celular, liga ou manda mensagem para alguém. Ela levanta, vai ao banheiro, onde estava o celular, e encerra o vídeo - acrescentou.

