Ex-jogador do Vasco é baleado em Cachoeiro de Itapemirim

Yago é natural de Cachoeiro, já passou pelo Vasco, Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul) e Al-Tadhamon (Kuwait).

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:29 - Atualizado há 6 anos

Yago Moreira, ex-jogador do Vasco Crédito: Vasco/Divulgação

Ex-jogador do Vasco, Yago Moreira da Silva, de 25 anos, foi baleado na noite desta terça-feira (24) no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Civil, Yago informou aos militares que estava na rua quando chegaram dois indivíduos em uma motocicleta preta atirando. Ele foi atingido no braço esquerdo e foi socorrido por populares e levado à Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro, onde permanece internado.

A Polícia informou ainda, que após atirarem, os indivíduos fugiram e ninguém foi localizado. Yago é natural de Cachoeiro, já passou pelo Vasco, Minnesota United (EUA), Macaé, Tupi, Seoul E-Land (Coreia do Sul) e Al-Tadhamon (Kuwait). No ano passado, o atacante foi contratado pelo CSA (Centro Sportivo Alagoano), mas saiu logo após o campeonato estadual.

