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futebol

Ex-goleiro do Arsenal diz que Haaland intimida mais que Mbappé

Lehmann rasgou elogios para as características físicas e técnicas do atacante do Dortmund, apesar de ressaltar a qualidade do francês. Nomes são especulados no mercado europeu...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 11:18
Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Lehmann, histórico goleiro do Arsenal e seleção alemã, rasgou elogios para Haaland em entrevista ao jornal “As”. Segundo o ex-jogador, o atacante norueguês é mais intimidador do que Mbappé por conta das características físicas do centroavante. Em tom de brincadeira, o veterano afirmou não saber como parar o jovem.- Nunca se sabe o que ele pode fazer. Como goleiro, encarar o um contra um é difícil. Como iria impedi-lo? Eu ia com tacos na frente. Mbappé tem uma técnica fantástica, além da potência, mas Haaland sabe criar espaços. Nunca vi alguém assim, tão rápido e tão forte. Mbappé não intimida como Haaland.
> Confira a tabela da Champions League
Os dois jogadores são alvos de grandes times na próxima janela de transferências. O francês está em processo de renovação contratual com o Paris Saint-Germain, enquanto o norueguês possui contrato com o Dortmund até 2024 e internamente há a expectativa de que o jogador permaneça para a temporada seguinte.

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