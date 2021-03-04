Ex-goleiro do Arsenal diz que Haaland intimida mais que Mbappé

Lehmann, histórico goleiro do Arsenal e seleção alemã, rasgou elogios para Haaland em entrevista ao jornal “As”. Segundo o ex-jogador, o atacante norueguês é mais intimidador do que Mbappé por conta das características físicas do centroavante. Em tom de brincadeira, o veterano afirmou não saber como parar o jovem.- Nunca se sabe o que ele pode fazer. Como goleiro, encarar o um contra um é difícil. Como iria impedi-lo? Eu ia com tacos na frente. Mbappé tem uma técnica fantástica, além da potência, mas Haaland sabe criar espaços. Nunca vi alguém assim, tão rápido e tão forte. Mbappé não intimida como Haaland.