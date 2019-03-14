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Veja o gol

Ex-Corinthians, capixaba Sidcley desencanta pelo Dínamo de Kiev

Jogador marcou o seu primeiro gol em uma partida oficial e ajudou o time da Ucrânia na vitória por 4 a 0 sobre o Futbolnyi Klub Arsenal

Publicado em 

13 mar 2019 às 21:30

Publicado em 13 de Março de 2019 às 21:30

O lateral Sidcley está atuando pelo Dínamo de Kiev Crédito: Reprodução/Instagram
O lateral Sidcley vinha buscando seu espaço na temporada 2019 pelo Dínamo de Kiev. Apesar de ter terminado o ano como titular absoluto, se destacar nos treinamentos nesta temporada e vindo de algumas atuações nos amistosos em janeiro, Sidcley não estava tendo oportunidade. O lateral chegou a marcar um gol pelo Dínamo em amistoso com o FCSB no empate em 1 a 1, atuou como titular na maioria dos amistosos e esperava dar sequência nos jogos oficiais.
Após derrota do Dínamo para o Chelsea pela Liga Europa, o treinador Aleksandr Khatskevich resolveu mexer no time e voltou a dar uma oportunidade ao atleta. Escalado como titular, foi fundamental para a vitória do time por 4 a 0 . Sidcley marcou seu primeiro gol com a camisa do Dínamo em uma partida oficial, o segundo gol do time ucraniano, e de letra. O lateral ainda participou diretamente do terceiro gol do time após drible pela esquerda e virada de jogo para o camisa 10, Shaparenko dar a assistência para Garmash marcar e sofre o pênalti que resultou no quarto gol do time.
Veja o gol:
“Feliz demais com esse primeiro gol, já tinha feito outro, mas era amistoso. Pude ajudar com o gol, participei no terceiro e ainda sofri o pênalti. Agora é focar tudo no jogo de quarta, sabemos que é difícil, mas não vamos desistir nunca”.
Com a partida, Sidcley soma 12 jogos na temporada passada e mais dois em 2019, totalizando 14 atuações pelo Dínamo sendo 10 como titular. O lateral soma 9 vitórias e 5 derrotas. O Dínamo reencontra o Chelsea na próxima quinta-feira, às 14h55 (Brasília), pelas oitavas de final da Liga Europa.

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