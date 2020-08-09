Ex-companheiro de Pirlo, Buffon brinca com novo técnico da Juventus: 'Devo te chamar de Mister?'

Crédito: Pirlo e Buffon jogaram juntos pela Juventus e seleção italiana (Reprodução/Twitter

A Juventus anunciou no último sábado o novo técnico da equipe principal: Andrea Pirlo. O ex-meia substitui o demitido Maurizio Sarri e vai comandar, entre outros, Gianluigi Buffon, ex-companheiro de clube e conhecido de longa data.

Nas redes sociais, o goleiro de 42 anos brincou com a situação e desejou um bom trabalho a Pirlo:

- Então agora eu devo te chamar de Miser? Boa sorte para este novo desafio, Andrea! - publicou o jogador.Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon fizeram parte da Itália campeã do mundo em 2006. Em 2011, Pirlo passou a jogar na Juventus, onde Buffon atuava desde 2001, e por lá ficou até 2015.