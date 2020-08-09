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Ex-companheiro de Pirlo, Buffon brinca com novo técnico da Juventus: 'Devo te chamar de Mister?'

Aos 42 anos de idade, goleiro será comandado pelo ex-meia da Juve. Ambos jogaram juntos entre 2011 e 2015, e também conquistaram o mundo com a Itália em 2006...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 10:08

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 10:08

Crédito: Pirlo e Buffon jogaram juntos pela Juventus e seleção italiana (Reprodução/Twitter
A Juventus anunciou no último sábado o novo técnico da equipe principal: Andrea Pirlo. O ex-meia substitui o demitido Maurizio Sarri e vai comandar, entre outros, Gianluigi Buffon, ex-companheiro de clube e conhecido de longa data.
Nas redes sociais, o goleiro de 42 anos brincou com a situação e desejou um bom trabalho a Pirlo:
- Então agora eu devo te chamar de Miser? Boa sorte para este novo desafio, Andrea! - publicou o jogador.Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon fizeram parte da Itália campeã do mundo em 2006. Em 2011, Pirlo passou a jogar na Juventus, onde Buffon atuava desde 2001, e por lá ficou até 2015.
Pirlo havia sido contratado para assumir o time sub-23 da Juventus no final de julho; porém, com a demissão de Sarri, foi alçado ao time principal. O contrato do italiano vai até o fim da temporada 2021/22.

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