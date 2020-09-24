futebol

Ex-atleta da seleção inglesa relata falta de apoio ao sofrer racismo

Emile Heskey diz que sofreu abuso racial quando defendia a Inglaterra contra a Eslováquia em 2002 e que nenhum companheiro o apoiou durante ou após o apito final do jogo...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:02

LanceNet

Crédito: Emile Heskey marcou época em sua geração no futebol inglês (AFP
O ex-atacante da seleção inglesa, Emile Heskey, desabafou ao contar um caso de racismo sofrido quando defendeu seu país contra a Eslováquia em partida qualificatória para a Eurocopa de 2004. Em conversa com o podcast “Don’t Tell Me The Score”, o veterano também lembrou que nenhum dos seus companheiros o apoiaram durante e ao final do confronto.
- Nós tivemos um jogo contra a Eslováquia e sofremos abuso racial. E eu não lembro de ninguém me perguntando como eu me sentia depois do jogo. Eu tive um estádio inteiro fazendo cânticos de macaco.
Heskey foi um dos principais atacantes da história recente da Inglaterra, tendo participado de duas Copas do Mundo e de duas Eurocopas. O ex-jogador já relatou outros casos de injúria racial em partidas realizadas contra seleções do leste europeu e afirmou que se sentia desconfortável para abordar o assunto.

