Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Everton está próximo de acertar empréstimo de zagueiro do Chelsea

Fikayo Tomori não teve muitas oportunidades na última temporada sob comando de Frank Lampard e Carlo Ancelotti espera reforçar o setor defensivo da equipe...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 12:16
Crédito: GERARD JULIEN / AFP
Tomori, zagueiro do Chelsea, está próximo de um acordo para jogar a próxima temporada pelo Everton, de acordo com a “ESPN”. Carlo Ancelotti tenta melhorar a qualidade do elenco principal em seu primeiro mercado de verão sob comando do clube e já acertou as chegadas dos meio-campistas Allan e James Rodríguez.Apesar de participar bem do início do Campeonato Inglês, o zagueiro não convenceu o técnico Frank Lampard ao longo da temporada, principalmente após a paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19. O inglês participou de apenas 22 jogos em toda a temporada com a camisa do Chelsea.
Apesar do interesse de Rennes e Newcastle, o destino deve ser o Everton e os Blues querem que o jogador de 22 anos tenha minutos em campo. A chegada de Thiago Silva, Malang Sarr, além das presenças de Rudiger, Zouma e Christensen são fatores que atrapalham o desenvolvimento do jovem dentro do Chelsea.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados