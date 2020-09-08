Everton está próximo de acertar empréstimo de zagueiro do Chelsea

Tomori, zagueiro do Chelsea, está próximo de um acordo para jogar a próxima temporada pelo Everton, de acordo com a “ESPN”. Carlo Ancelotti tenta melhorar a qualidade do elenco principal em seu primeiro mercado de verão sob comando do clube e já acertou as chegadas dos meio-campistas Allan e James Rodríguez.Apesar de participar bem do início do Campeonato Inglês, o zagueiro não convenceu o técnico Frank Lampard ao longo da temporada, principalmente após a paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19. O inglês participou de apenas 22 jogos em toda a temporada com a camisa do Chelsea.