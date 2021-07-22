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futebol

Everton escuta ofertas por James Rodríguez na janela de transferência

Após a saída de Carlo Ancelotti e a chegada de Rafa Benítez, meia colombiano não está nos planos do clube para a próxima temporada e pode ser negocido...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 12:32
Crédito: AFP or licensors
O Everton informou ao meia James Rodríguez que escuta ofertas pelo jogador nesta janela de transferências, segundo o "Liverpool Echo". Após a saída de Carlo Ancelotti e a chegada de Rafa Benítez no clube inglês, o colombiano não é considerado peça fundamental para a próxima temporada.O veterano de 30 anos atuou sob comando do espanhol no Real Madrid, mas as informações eram de que a relação entre os dois não era das melhores. Com o novo comandante, a equipe de Liverpool busca reduzir salários e buscar nomes mais modestos no mercado.
> Veja a tabela da Premier League
Após um bom início na última temporada com a camisa do Everton, James Rodríguez sofreu com alguns problemas físicos e não conseguiu manter o rendimento até o fim da Premier League. O desempenho do meia também foi responsável por o deixar de fora da seleção da Colômbia na Copa América.
Além do atleta, o clube inglês também cogita aceitar a saída de Bernard para o futebol árabe. Além dos dois sul-americanos, Richarlison segue na mira do Real Madrid, agora dirigido por Carlo Ancelotti, para a próxima temporada.

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