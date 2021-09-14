Evento em Portugal vai discutir o futuro da gestão esportiva no Brasil

O diretor de futebol do Avaí, Felipe Ximenes, vai promover um evento que tem como principal objetivo apresentar os profissionais brasileiros de gestão esportiva para o mercado europeu, além de discutir o futuro do setor e promover a troca de conhecimento entre os dois continentes. A 1ª edição do Global Football Management acontecerá de forma híbrida, com transmissão online, nos dias 12 e 13 de outubro, em Lisboa. No dia 14 será promovido um jantar de gala, onde os participantes terão a oportunidade de fazer networking com profissionais de todo o mundo, e no dia 15 haverá uma grande festa de encerramento.
O evento terá diversos palestrantes de alto renome: estão entre os confirmados o técnico do Benfica, Jorge Jesus, o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, os presidentes do Fortaleza, Marcelo Paz, e do Avaí, Francisco Battistotti, além do diretor executivo, Alexandre Mattos, os advogados Leven Siano e Marcos Motta, e o senador Carlos Portinho, relator do Projeto de Lei do clube-empresa.
Para mais informações, acesse o site globalfootballmgt.com.- O futebol se tornou uma das principais indústrias do mundo, movimentando quantias maiores que a dos PIB´S da maioria dos países. Fazer parte dessa cadeia produtiva exige muito preparo e não há mais espaço para profissionais amadores. O Brasil é reconhecido por exportar alguns dos melhores atletas do mundo. Está na hora de apresentarmos os gestores brasileiros ao mercado internacional, além de promover a troca de conhecimento com outros grandes centros – destacou Felipe Ximenes.
O tema central da GFM será a gestão humanizada no futebol. Segundo Ximenes, este é o grande passo para o sucesso no esporte:
- Os gestores de sucesso no Brasil, nos EUA ou na Europa, são aqueles que entendem a importância do capital humano e das relações interpessoais. É fundamental humanizar o processo de gestão, estabelecendo laços e criando um networking que lhe permita potencializar os talentos de sua equipe. Isso vale para o time de futebol, mas também se aplica aos times de finanças, marketing e jurídico do clube. Os gestores precisam dessa visão integral do negócio, só assim vamos avançar no processo de profissionalização do futebol brasileiro.
PALESTRANTES
Alexandre Mattos, diretor executivo André Zanota, diretor executivo do FC Dallas Camilla Prando, relações internacionais do São Paulo FC Carlos Portinho, senador federal e relator do projeto de clube-empresa Evandro Motta, mental coach do SL Benfica Felipe Ximenes, diretor executivo do Avaí FC Fernando Carvalhal, ex-presidente do SC Internacional Fernando Jorge, presidente do FV Alverca Francisco Battistotti, presidente do Avaí FC Gilberto Silva, ex-jogador e atual gerente de futebol Jorge Jesus, técnico do SL Benfica Leven Siano, administrador, advogado e delegado do programa de gestão de futebol da UefaMarcelo Paz, presidente do Fortaleza EC Marcio Tannure, diretor médico do CR Flamengo Marcos Motta, advogado esportivo Marcos Senna, relações públicas do Villareal CF e embaixador da UefaMoisés Moura, treinador sub-19 do SC Braga Renata Aron, coach de alta performance e especialista em imagem pessoal