Evento em Portugal vai discutir o futuro da gestão esportiva no Brasil

Crédito: Global Football Management acontecerá de forma híbrida, com transmissão online (Imagem: Divulgação

O diretor de futebol do Avaí, Felipe Ximenes, vai promover um evento que tem como principal objetivo apresentar os profissionais brasileiros de gestão esportiva para o mercado europeu, além de discutir o futuro do setor e promover a troca de conhecimento entre os dois continentes. A 1ª edição do Global Football Management acontecerá de forma híbrida, com transmissão online, nos dias 12 e 13 de outubro, em Lisboa. No dia 14 será promovido um jantar de gala, onde os participantes terão a oportunidade de fazer networking com profissionais de todo o mundo, e no dia 15 haverá uma grande festa de encerramento.

O evento terá diversos palestrantes de alto renome: estão entre os confirmados o técnico do Benfica, Jorge Jesus, o diretor médico do Flamengo, Dr. Márcio Tannure, os presidentes do Fortaleza, Marcelo Paz, e do Avaí, Francisco Battistotti, além do diretor executivo, Alexandre Mattos, os advogados Leven Siano e Marcos Motta, e o senador Carlos Portinho, relator do Projeto de Lei do clube-empresa.

Para mais informações, acesse o site globalfootballmgt.com.- O futebol se tornou uma das principais indústrias do mundo, movimentando quantias maiores que a dos PIB´S da maioria dos países. Fazer parte dessa cadeia produtiva exige muito preparo e não há mais espaço para profissionais amadores. O Brasil é reconhecido por exportar alguns dos melhores atletas do mundo. Está na hora de apresentarmos os gestores brasileiros ao mercado internacional, além de promover a troca de conhecimento com outros grandes centros – destacou Felipe Ximenes.

O tema central da GFM será a gestão humanizada no futebol. Segundo Ximenes, este é o grande passo para o sucesso no esporte:

- Os gestores de sucesso no Brasil, nos EUA ou na Europa, são aqueles que entendem a importância do capital humano e das relações interpessoais. É fundamental humanizar o processo de gestão, estabelecendo laços e criando um networking que lhe permita potencializar os talentos de sua equipe. Isso vale para o time de futebol, mas também se aplica aos times de finanças, marketing e jurídico do clube. Os gestores precisam dessa visão integral do negócio, só assim vamos avançar no processo de profissionalização do futebol brasileiro.

PALESTRANTES