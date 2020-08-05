Estrutura e aprendizado com 2019: Marino aponta caminhos para sucesso do Cuiabá no Brasileirão

Crédito: Marino engata sua terceira temporada seguida no Cuiabá e espera ter sucesso no Brasileirão - Série B de 2020 (Divulgação/Cuiabá

O meia Marino destacou os pontos que farão o Cuiabá ter sucesso na Série B do Brasileirão, que começa para o clube nesta sexta-feira. A equipe fará a sua segunda participação na competição. Para o experiente meio-campista, que engata sua terceira temporada seguida no time, a bagagem obtida no último ano e a estrutura de trabalho viabilizada pela diretoria são pontos fundamentais para o sucesso nesta edição de 2020.

Com 66 partidas pelo Cuiabá, Marino fala com propriedade quando analisa o futuro do time na competição. A estreia é contra o Brasil de Pelotas, em casa, e a projeção é iniciar com uma arrancada no Brasileirão. Nem mesmo a pausa por conta da pandemia atrapalhou o desenvolvimento coletivo do time, revela.

- A expectativa para a disputa da série B é a melhor possível. A diretoria conseguiu montar um elenco forte e com boas opções para a disputa do Brasileiro. Enfrentaremos uma maratona de jogos e vejo nosso elenco preparado para os desafios. O trabalho desenvolvido neste retorno pós-pandemia tem sido de muita qualidade e isso nos dá muita confiança em fazer uma boa competição - contou.

No último ano o Cuiabá teve uma campanha consistente na competição, terminando na oitava colocação. Marino foi peça fundamental nesta campanha que marcou a história do clube que completará 19 anos em 2020. Conhecedor do Cuiabá como poucos, Marino vê uma equipe forte e preparada para a disputa da competição, graças ao trabalho da cúpula de futebol.