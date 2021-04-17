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Estreante no Palmeiras, Danilo Barbosa analisa derrota contra São Paulo: ‘Jogo definido nos detalhes’

O volante atuou improvisado como zagueiro em sua primeira partida pelo Verdão e falou sobre a adaptação ao futebol brasileiro
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Publicado em 17 de Abril de 2021 às 00:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 abr 2021 às 00:58
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Principal contratação do Palmeiras na temporada e estreante da noite, o volante Danilo Barbosa analisou a derrota em casa, contra o São Paulo, pelo placar de 1 a 0. Na primeira oportunidade que recebeu para vestir a camisa alviverde, o jogador atuou improvisado na defesa, junto com o Kuscevic e Alan Empereur.>> ATUAÇÕES: Scarpa falha em gol do Palmeiras e é o pior em derrota no clássico
Questionado sobre o erro na saída de bola da zaga que originou o gol do São Paulo, o volante ponderou que partidas desta dificuldade não abrem espaços para deslizes sem que haja alguma punição do adversário.
– Um jogo como esse é decidido no detalhe. Estivemos bem, mas faltou acertar no último terço. Jogo como esse é (decidido) no detalhe. Agora é pensar no próximo jogo – declarou o volante.Desde 2014 atuando no futebol europeu, Danilo Barbosa admitiu a falta de adaptação ao futebol brasileiro e reforçou que vai procurar evoluir o quanto antes.
– Para mim, é novidade. Saí do Vasco em 2014, passei pelo Braga e Benfica, em Portugal, Standard Liége, da Bélgica, e estava no Nice, da França. Agora, é procurar me adaptar o máximo e o mais rápido possível ao futebol brasileiro – concluiu.
O próximo compromisso do Palmeiras no Campeonato Paulista será contra o Botafogo-SP, às 20h de domingo (18), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

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