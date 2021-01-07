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Estreante em jogos do Verdão, Dyorgines José Padovani apitará confronto diante do Sport

Retornando às atividades após contrair a Covid-19, árbitro capixaba comandará o duelo Palmeiras neste sábado...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 08:00
Crédito: CBF/Divulgação
Depois de vencer por 3 a 0 o primeiro duelo da semifinal da Libertadores contra o River Plate, o Palmeiras volta a campo diante do Sport, no próximo sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. A CBF designou o árbitro Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espirito Santo, para comandar a partida.
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​O duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão contará com um trio mineiro na cabine do árbitro de vídeo. Igor Benevenuto, junto dos assistentes Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira e Frederico Soares Vilarinho, estão escalados para o jogo em Recife.
- Simule os jogos de volta nas semifinais da Liberta​- Acompanhe a classificação do Brasileirão 2020​No quadro da CBF desde 2019, Dyogines fará sua estreia, como árbitro principal, em jogos do Verdão. A primeira e única participação em algum duelo do Palmeiras foi como assistente do Var, no empate por 1 a 1 com o Goiás, no Allianz Parque, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2020.
​Escalado inicialmente para o árbitro de vídeo do jogo entre Atlético-MG e Coritiba, no dia 26 de Dezembro, Dyogines contraiu o vírus da Covid-19 e ficou de fora de jogo no Mineirão. Após cumprir isolamento, o capixaba fará seu retorno às atividades no próximo sábado.

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