Estreante em jogos do Verdão, Dyorgines José Padovani apitará confronto diante do Sport

Crédito: CBF/Divulgação

Depois de vencer por 3 a 0 o primeiro duelo da semifinal da Libertadores contra o River Plate, o Palmeiras volta a campo diante do Sport, no próximo sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. A CBF designou o árbitro Dyorgines Jose Padovani de Andrade, do Espirito Santo, para comandar a partida.

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​O duelo válido pela 29ª rodada do Brasileirão contará com um trio mineiro na cabine do árbitro de vídeo. Igor Benevenuto, junto dos assistentes Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira e Frederico Soares Vilarinho, estão escalados para o jogo em Recife.

- Simule os jogos de volta nas semifinais da Liberta​- Acompanhe a classificação do Brasileirão 2020​No quadro da CBF desde 2019, Dyogines fará sua estreia, como árbitro principal, em jogos do Verdão. A primeira e única participação em algum duelo do Palmeiras foi como assistente do Var, no empate por 1 a 1 com o Goiás, no Allianz Parque, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2020.