Estatísticas mostram Sport passando dos 100 km percorridos na vitória sobre o Corinthians

Crédito: Anderson Stevens/Sport Club do Recife

Um dos elementos mais cobrados por torcedores em manifestações de insatisfação com a má-fase dos clubes é a entrega dos jogadores. Nesse caso, certamente a torcida do Sport verá que, estatisticamente, a equipe tem efetivamente "se entregado" para mudar o cenário na disputa da Série A do Brasileirão.

E uma prova que pode ser colocada com mais clareza nesse sentido é o fato de que, frente ao Corinthians no jogo onde o time venceu por 1 a 0 na Ilha do Retiro (gol marcado de pênalti por Iago Maidana), o time teve a somatória de 110 km percorridos.

Tamanho é o impacto dessa mobilização constante do Rubro-Negro da Praça da Bandeira nos compromissos, principalmente após a chegada do técnico Jair Ventura, que até mesmo o fisiologista do clube, Inaldo Ferreira, faz uma análise dos números com ar de espanto:

- O que chama a atenção, principalmente da fisiologia e preparação física, é a entrega dos jogadores. Chamou a atenção por se tratar de um jogo onde a gente teve a maior distância percorrida e maior intensidade do ano. Intensidade é o número de sprints, de velocidades acima de 20km/h. Vinha girando em torno de 400 a 500 ações de alta intensidade. Nesse jogo, fizemos 627.

Individualmente, o meia argentino Lucas Mugni recebeu muitos elogios ao ser o atleta com a maior distância percorrida (12 km) além dos seus esforços para integrar a equipe graças a sua compreensão e dedicação tática.

- É um cara extremamente forte fisicamente, muito intenso. Consegue ajudar muito o lateral esquerdo e chegar muito bem no apoio. É um cara super versátil. Já joguei ele na linha de três, aberto no 4-2-3-1, ele como externo, mas fazendo a recomposição. Não tenho modelo ou sistema único, mas tenho uma ideia implementada, e Mugni vem abraçando muito essa ideia. Vem jogando muito para o time e também vem fazendo uma situação muito boa na parte individual - avaliou o médico do Sport.