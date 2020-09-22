Estádio que receberia Barcelona x Flamengo é interditado e jogo é suspenso

Autoridades de saúde da Prefeitura de Guayaquil decidiram interditar o Estádio Monumental, local da partida entre Flamengo e Barcelona, marcada para as 19h15, desta terça-feira (22), válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O anúncio foi feito, após inspeção no hotel da delegação rubro-negra, em que sete atletas e dois integrantes da comissão técnica testaram positivo para Covid-19.
Os clubes ainda aguardam um posicionamento oficial da Conmebol. A entidade que comanda o futebol no continente ainda não se manifestou sobre o ocorrido.
Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz relatou que o clube cumprirá com o que for decidido. "O jogo está suspenso. O Flamengo respeita e é cumpridor das determinações das autoridades locais. Disseram que o estádio não está mais apto a receber uma partida de futebol. Vamos aguardar o comunicado oficial da Conmebol para voltarmos ao Brasil", disse o dirigente que também em entrevista à imprensa local afirmou não concordar com o cancelamento da partida.
Os nomes que testaram positivo entre jogadores foram Isla, Matheusinho, Filipe Luís, Diego, Michael, Vitinho e Bruno Henrique, além do médico Marcio Tannure e o auxiliar Juan.