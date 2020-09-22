Estádio que receberia Barcelona x Flamengo é interditado e jogo é suspenso

Os clubes ainda aguardam um posicionamento oficial da Conmebol. A entidade que comanda o futebol no continente ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz relatou que o clube cumprirá com o que for decidido. "O jogo está suspenso. O Flamengo respeita e é cumpridor das determinações das autoridades locais. Disseram que o estádio não está mais apto a receber uma partida de futebol. Vamos aguardar o comunicado oficial da Conmebol para voltarmos ao Brasil", disse o dirigente que também em entrevista à imprensa local afirmou não concordar com o cancelamento da partida.