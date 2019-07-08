Obras sem fim

Estádio Kleber Andrade ainda em reforma durante o Mundial Sub-17

As obras do estádio começaram em 2010, com valor inicial de R$ 70 milhões. A finalização deve ocorrer em 2020, ao custo final de R$ 195 milhões

Publicado em 8 de julho de 2019 às 20:15 - Atualizado há 6 anos

O estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber obras complementares Crédito: Ricardo Medeiros

O Kleber Andrade só ficará 100% pronto entre o fim deste ano e o início do ano que vem. O estádio, que vai receber o Mundial de Futebol Sub-17 entre outubro e novembro, estará parcialmente reformado para a competição, mas ainda vai precisar de ajustes pontuais que serão realizados nos meses seguintes.

Na última sexta-feira (05), uma empresa venceu a licitação para executar as obras complementares do estádio. As melhorias incluem instalação de elevadores e escadas rolantes, conclusão dos banheiros da parte superior, instalação de grama sintética ao redor do campo e acabamento das rampas de acesso. O valor proposto pela empresa para a execução da obra foi de R$ 8.636.446,45 milhões. A empresa tem até 450 dias para finalizar a obra, prazo que pode ser prorrogado. A reforma já deve começar na próxima semana.

No entanto, de acordo com Júnior Abreu, secretário estadual de Esportes, apenas os elevadores e escadas rolantes não devem estar à disposição para o Mundial Sub-17, já que a entrega dos equipamentos pode durar cerca de seis meses.

" Mundial Sub-17 é de extrema importância para nós, mas na tratativa com a CBF não fizemos compromisso com as obras, então a CBF sabe da nossa atual condição e gostou do que viu na visita. Estamos trabalhando com afinco para ter o estádio pronto até 23 de setembro, que é o prazo que combinamos para entregá-lo para o Mundia" Junior Abreu, secretário estadual de Esportes

Júnior Abreu, Secretário de Estado de Esportes e Lazer Crédito: Ricardo Medeiros

"Banheiro dá para concluir, grama sintética acredito que seja possível, rampa também. Elevador e escada rolante já é mais complicado porque a aquisição é com uma empresa da China e demora. Mesmo assim não desisti, sou um cara otimista", acrescentou.

Enquanto as melhorias são realizadas no Kleber Andrade, o estádio não deve ficar fechado para jogos da Copa Espírito Santo ou possíveis partidas do Campeonato Brasileiro. Isso porque são obras pontuais e não afetam a estrutura em sua totalidade.

“A conclusão do banheiro pode ser feita de forma isolada, a grama sintética também não atrapalha os jogos. As rampas de acesso, talvez, possam ter interdições esporádicas, mas essas obras, de modo geral, não vão ter necessidade de interdição, porque não atrapalham em nada os jogos. As rampas vão receber um acabamento, um antiderrapante, porque elas estão inacabadas.”

Placar eletrônico e videomonitoramento

O governo, em breve, ainda vai abrir processos de licitação distintos para as implantações do placar eletrônico e do sistema de videomonitoramento. No entanto, o secretário frisa que as melhorias são a longo prazo, não visando apenas o Mundial, mas o futebol capixaba como um todo.

“Esses investimentos não são exclusivamente para o Mundial. Hoje, independente de obras, temos uma situação muito bacana para receber até 8 seleções. A estrutura do estádio foi aprovada, mesmo que falte alguma coisa. Mas os investimentos são para fortalecer o futebol capixaba, porque o Mundial vai passar, mas o nosso futebol vai ficar. São mudanças a longo prazo.”

Histórico das obras do Kleber Andrade

Aquisição do estádio: Em 2008, o Kleber Andrade foi comprado pelo Governo do Estado no valor de R$ 6 milhões

Reforma e ampliação: As obras foram iniciadas em março de 2010.

Valor inicial estipulado para a obra: R$ 70 milhões

Primeiro prazo para entrega do estádio finalizado: Março de 2012

Justificativa para o atraso: Greves de trabalhadores, e em 2012, ainda ocorreu uma troca de empresas responsáveis por tocar a obra.

Reinauguração do estádio: O Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado em 27/12/2014, no apagar das luzes do Governo Casagrande

Valor parcial da obra: R$ 180 milhões na data da reinauguração

Novo investimento para reparos: Em abril de 2019, o governo anunciou investir mais R$ 15 milhões para reformas necessárias

Valor final das obras: R$ 195 milhões

Previsão para o estádio estar completo: O Kleber Andrade estará parcialmente reformado para o Mundial Sub-17, em outubro. E deve estar pronto entre dezembro de 2019 e o início de 2020

Veja alguns momentos marcantes do Kleber Andrade:



