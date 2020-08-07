'Esta derrota é minha', diz Varane após falhar na eliminação do Real

O zagueiro Varane, do Real Madrid, falhou duas vezes no jogo contra o Manchester City, justamente nos dois lances que o clube inglês balançou as redes. Após o jogo, o defensor francês assumiu a culpa e disse que a derrota era dele.- Esta derrota é minha, tenho que assumir. Tenho a minha responsabilidade nesta derrota. Nos preparamos bem, mas os erros nos custaram caro. Estou triste pelos meus companheiros. Até o 1 a 1 tínhamos chances de nos classificarmos e hoje não saiu bem - disse Varane.
O Manchester City vai enfrentar o Lyon nas quartas de final, no sábado da próxima semana (15). O time francês eliminou a Juventus, em Turim, também nesta sexta. O jogo acontecerá em Lisboa, sede única da fase final da Liga dos Campeões.