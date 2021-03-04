Está chegando: como Orejuela pode ajudar o São Paulo no 3-5-2

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O São Paulo deve concretizar a chegada do lateral-direito Orejuela, que estava no Grêmio, emprestado pelo Cruzeiro. Conhecido pelo bom apoio ofensivo, o colombiano pode entrar no lugar de Igor Vinicius, formando a ala direita.

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Com a chegada de Hernán Crespo, o Tricolor passou a atuar no esquema 3-5-2. A primeira linha de três é formada por Arboleda, Bruno Alves e Léo. No meio, Luan faz a função de primeiro volante, com Daniel Alves sendo incumbido de fazer a transição entre a defesa e ataque.

>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO Igor Gomes ou Gabriel Sara fazem a armação. Logo depois, é aí que Orejuela pode ajudar. Na ala esquerda, Reinaldo é o titular absoluto da posição. Na direita, Juanfran saiu, Igor Vinicius entrou no seu lugar, mas ainda não passa confiança plena na comissão técnica.

Com a chegada do colombiano, o setor pode ganhar em situações ofensivas. No Brasileirão, Orejuela marcou um gol e ganhou destaque nos ataques do Grêmio. Segundo o 'SofaScore', o jogador teve uma eficiência de 72% dos passes no campo do adversário. Ele ainda teve 48% nas bolas longas e 40% nos lançamentos certeiros. No entanto, em cruzamentos, ele acertou apenas 24%Na defesa, Orejuela somou 54% de disputas de bolas ganhas, 53% nos duelos de chão e 54% nas disputas aéreas. A altura de 1,80m também facilita nas bolas aéreas.

Apesar de estar perto de um acerto com o São Paulo, só restando os exames médicos e a assinatura do contrato, o técnico Hernna Crespo preferiu não comentar sobre a situação do jogador.