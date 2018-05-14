Espírito Santo perde para o Itumbiara e se complica na Série D

O Espírito Santo caiu diante do Itumbiara no estádio JK, em Goiás, e se complicou no Campeonato Brasileiro da Série D. A derrota por 2 a 1 derrubou os capixabas para a última posição no grupo A12, com apenas um ponto conquistado. Em compensação, os goianos subiram para a vice-liderança, com sete pontos, três a menos que o Macaé, depois de quatro rodadas. Diego Capela e Danielzinho marcaram os gols do Itumbiara. Vitinho descontou para o Santão.