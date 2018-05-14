Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu ruim

Espírito Santo perde para o Itumbiara e se complica na Série D

Jogando no estádio JK, time de Goiás repete placar da semana passada e praticamente elimina a equipe capixaba do campeonato

Publicado em 13 de Maio de 2018 às 22:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2018 às 22:09
O Espírito Santo caiu diante do Itumbiara no estádio JK, em Goiás, e se complicou no Campeonato Brasileiro da Série D. A derrota por 2 a 1 derrubou os capixabas para a última posição no grupo A12, com apenas um ponto conquistado. Em compensação, os goianos subiram para a vice-liderança, com sete pontos, três a menos que o Macaé, depois de quatro rodadas. Diego Capela e Danielzinho marcaram os gols do Itumbiara. Vitinho descontou para o Santão.
Itumbiara vence o Santão em Goiás Crédito: Itumbiara EC
O time da casa tomou a iniciativa e, aos 12 do 1º tempo, Diego Capela abriu o placar. Minutos depois, após falha da defesa rival, o time capixaba empatou com o experiente Vitinho. Com a igualdade, o Santão se lançou ao ataque para tentar a virada. Porém, aos 32, Danielzinho marcou o gol do triunfo, jogando um balde de água fria na evolução da equipe capixaba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial
SML de Linhares, no Norte do ES
Mulher mata companheira em briga sobre fim de relacionamento no ES
Festival PCD leva arte acessível e gratuita a Vitória e reforça inclusão cultural
Festival PCD leva arte acessível e gratuita ao ES e reforça inclusão cultural

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados