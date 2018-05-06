Série D

Espírito Santo joga mal e perde em casa para o Itumbiara

Jogando no Kleber Andrade, o Santão perdeu por 2 a 0 e amarga a lanterna do grupo A12

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 21:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 21:52
A meta estava muito clara: vencer o até então lanterna do grupo A12 e se colocar na briga pela classificação na Série D. O que se viu, porém, não passou nem perto do objetivo traçado pelo Espírito Santo.
O Espírito Santo não conseguiu superar o Itumbiara pela 3ª rodada da Série D Crédito: João Brito/ESFC
Neste sábado (05), jogando no Kleber Andrade contra o Itumbiara, em partida válida pela 3ª rodada, o Santão foi envolvido pelos goianos e saiu de campo derrotado por 2 a 0. O resultado deixa o time capixaba na lanterna do grupo, com apenas um ponto somado, enquanto o Itumbiara igualou-se ao líderes URT e Macaé, respectivamente, que se enfrentam neste domingo (06). 
O JOGO
Não havia margem para erros, pois ambas as equipes precisavam da vitória, mas o Itumbiara mostrou mais organização na partida. Logo no primeiro minuto o time de Goiás assustou com uma bola que tirou tinta da trave de Alan Faria. 
Pouco depois outro susto, desta vez maior: o zagueiro Xandão subiu alto em cobrança de escanteio e testou na trave do Santão. Com menos de 10 minutos, o recado do Itumbiara já havia sido dado. 
Um minuto depois o Espírito Santo enfim reagiu com Mael, que chutou cruzado e Edinho por pouco não abriu o placar no Klebão. 
Mas de tanto insistir o Itumbiara abriu o placar. Aos 18, Alex Cazumba fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para o atacante Danielzinho, que tocou na saída do goleiro Alan Faria.
O gol abalou os capixabas, que só voltou a assustar com Ranieri, de cabeça, em lance perigoso. Aos 38, porém, o Itumbiara reagiu da pior maneira possível para o Santão. Abuda recebeu passe, Lucas Piasentin fez o corte e a bola sobrou para o meia Jonathan Oliveira, que soltou a bomba, sem defesa para Alan Faria.
2º TEMPO
Na volta do intervalo o Espírito Santo se lançou ao ataque, mas quem seguia assustando era o time de Goiás. Aos 9, Danielzinho obrigou Alan Faria a fazer grande defesa e evitar o terceiro. 
Depois disso o que se viu foi o Itumbiara recuar e o Santão desperdiçar chances em sequência. O resultado, porém, seguiu inalterado e o time capixaba segue sem saber o que é vencer na competição.
As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (13), às 16 horas, em Itumbiara (GO).
ESPÍRITO SANTO 0 X 2 ITUMBIARA
Espírito Santo: Alan Faria, Ranieri, Thiago Martinelli, Lucas Piasentin e Rafael Serrano; Caetano, Gean Miller e Edinho; Mael, Willian Bersan e Erick Foca. Téc: Rafael Soriano.
Itumbiara: Erivelton, Edvan França, Xandão, Rafael Caldeira e Alex Cazumba; Magal, Gabriel Soares, Diogo Capela e Jonathan Oliveira; Danielzinho e Abuda. Téc: Estevam Soares.
Gols:  Danielzinho, aos 18 e Jonathan Oliveira, aos 38 minutos do 1º tempo.
Local: Kleber Andrade (Cariacica)
Árbitro: Emerson Ricardo de Andrade (SP) 

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

