Especulação de interesse de sheik árabe no Cruzeiro gera a indagação: seria possível a venda da Raposa?

Crédito: Mohammed bin Salman pagou cerca de R$ 2 ,2 bilhões para ter controle do time inglês e teria interesse em equipes da América do Sul-F(oto: Fayez Nureldine/AFP

As redes sociais e o mundo do futebol ficaram curiosos e no caso do torcedor do Cruzeiro, sonhando que fosse verdade sobre um rumor de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e novo dono do Newcastle, Mohammed bin Salman, estaria interessado em comprar a Raposa.

A especulação começou quando o jornal Libero, da Itália, publicou que Bin Salman, que controla o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita, estaria interessado em aumentar seu portfólios de clubes, adquirindo Inter de Milão, Olympique de Marselha e um clube brasileiro.

A publicação italiana levantou possíveis equipes que poderiam estar no radar de Mohammed bin Salman, surgindo assim o nome da Raposa. -Há várias entidades no país que atravessam graves problemas financeiros e poderiam ser objeto de uma compra, como, por exemplo, o Cruzeiro- publicou o diário espanhol As.

A notícia cresceu quando o canal argentino TyC Sports repercutiu a possibilidade, o que deixou o torcedor celeste agitado. -Depois de sua chegada ao Newcastle com um investimento bilionário, o príncipe Mohammed bin Salman agora analisa a possibilidade de ampliar seu controle a outros clubes da Europa e também da América do Sul, com Brasil e Cruzeiro como principais favoritos- dizia o veículo argentino. O Cruzeiro não pode ser comprado ainda Como a informação sobre o interesse do príncipe árabe não passa de rumor por enquanto, as discussões se voltaram para uma questão: o Cruzeiro pode deixar de ser um clube de estrutura associativa para ser adquirido por uma empresa ou uma pessoa?Neste momento, o clube de BH ainda é uma associação esportiva sem fins lucrativos, sem ações, o que impede sua venda, pois não tem acionistas ou donos.