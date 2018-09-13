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Escolinha de time francês tem data marcada para começar em Vitória

Escolinha vai funcionar no Clube dos Oficias, no Jardim da Penha, e atenderá, inicialmente, cerca de 200 jovens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 18:29

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 18:29

Escolinha começa a funcionar em Vitória, no ES Crédito: Igor Bravo/Divulgação
Após promover duas seletivas em Vitória, a Paris Saint-Germain Academy já tem data para começar a operar no Espírito Santo. A academia de futebol oficial do clube francês, onde atuam Neymar, Thiago Silva, Marquinhos e Daniel Alves, irá iniciar suas atividades na capital capixaba na próxima segunda-feira (17), nas dependências do Clube dos Oficias, no Jardim da Penha, e atenderá, inicialmente, cerca de 200 jovens.
A PSG Academy tem por objetivo oferecer treinamentos com a filosofia de jogo e valores compartilhados pelo time francês, reconhecido mundialmente por sua experiência e qualidade na formação de atletas. De acordo com a diretora da unidade capixaba, Kelly Mangili, a expectativa para o início das atividades em Vitória é grande.
Os garotos que fizeram parte das seletivas estão ansiosos para o início das aulas. Os telefones não param de tocar, com perguntas sobre as turmas e as próximas seletivas. Nossos profissionais, que já possuem grande experiência, foram capacitados pelo PSG e acreditamos que teremos uma nova forma de enxergar e praticar futebol aqui em Vitória a partir da próxima segunda-feira, disse a diretora.
Com turmas masculinas e femininas, a PSG Academy receberá alunos nas categorias sub-5 (2013/14), sub-7 (2011/12), sub-9 (2009/10), sub-11 (2007/08), sub-13 (2005/06) e sub-15 (2004/03). A expectativa da academia, de acordo com Kelly Mangili, é atender 350 crianças e adolescentes já no primeiro semestre de 2019.
Tivemos um número de inscrições acima das expectativas para as primeiras seletivas. Nossos profissionais avaliaram os garotos participantes e dividiram as turmas de acordo com horários, idades e capacidade técnica, para que todos possam ser encaixados em turmas adequadas para sua melhor evolução, afirmou.
Criada em 2014, a Paris Saint-Germain Academy Brasil conta com 12 unidades no país, que atendem a cerca de 3,5 mil crianças e adolescentes. No mundo, já são mais de 70 academias de futebol em funcionamento, divididas em 15 países, que atendem um número superior a 12 mil jovens.

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