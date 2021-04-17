Escalação do Palmeiras: Titulares treinam para último jogo antes de estreia na Libertadores

O Palmeiras se reapresentou neste sábado (17), na Academia de Futebol, e esboçou uma escalação para o confronto contra o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.
Apesar de ser o único dia livre que tem para treinar para o jogo, a comissão técnica não contou com a participação dos atletas que iniciaram o Choque-Rei na noite de ontem (16), pois estes ficaram na parte interna do Centro de Excelência realizando trabalhos regenerativos.
Mesclando titulares, reservas e jovens da base, a provável escalação do Palmeiras para a partida deste domingo tem: Vinícius; Marcos Rocha, Danilo Barbosa, Luan, Renan e Matías Viña; Patrick de Paula e Fabinho; Lucas Esteves, Willian (Wesley) e Rafael Elias.
O Palmeiras entra em campo contra o Botafogo-SP, no próximo domingo (18), às 20h (horário de Brasília), em Ribeirão Preto.