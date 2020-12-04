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Escalação do Palmeiras: Scarpa e Rony são poupados contra Santos e Abel Ferreira vê treino via drone

Técnico do Verdão acompanhou, à distância, a atividade do elenco antes de encarar o Peixe
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LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 20:00

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 20:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou, na tarde desta sexta-feira (4), na Academia de Futebol, visando finalizar a preparação para encarar o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Diagnosticado com Covid-19, o técnico Abel Ferreira não vai poder comandar o Verdão no seu primeiro clássico pelo clube.
Porém, mesmo isolado em um hotel na capital paulista, o português não deixou de assistir ao treino e escalar a provável equipe que entra em campo neste final de semana para fazer o jogo de número dez de sua passagem pelo clube.
Conectado via drone, Abel conseguiu acompanhar toda a movimentação dos seus jogadores, que foram para o campo 2 da Academia de Futebol nesta tarde. Em campo, Andrey Lopes, Carlos Martinho, João Martins e Vitor Castanheira comandaram uma atividade física, técnica e tática por mais de uma hora, onde trabalharam posicionamentos e movimentos de jogo, além de escalarem os 11 titulares que desafiam o Santos de Cuca.
Além destes dois citados, Gustavo Gómez, Danilo e Gabriel Menino estão suspensos e não viajam com a delegação para o litoral paulista. Patrick de Paula, Luiz Adriano, Wesley, Felipe Melo e Luan Silva estão lesionados e ficam sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.
Com isso, o provável Palmeiras para encarar o Santos é: Weverton, Mayke, Emerson Santos, Alan Empereur e Matías Viña; Luan, Zé Rafael, Raphael Veiga e Lucas Lima; Willian e Gabriel Veron.
A bola rola para Santos x Palmeiras neste sábado (5), a partir das 17h (horário de Brasília) com transmissão pela TNT (TV por assinatura para todo o Brasil, menos SP) e PREMIERE (Pay-per-view para todo o Brasil).

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