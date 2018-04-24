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Capa-Preta

Erich Bomfim elogia Rio Branco no empate com o Estrela, no Sumaré

Para o técnico capa-preta, o Rio Branco foi melhor na segunda etapa e dominou as ações na casa do rival

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 14:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 14:23
Com raça, o Rio Branco voltou de Cachoeiro de Itapemirim com um ponto importante na bagagem. Em jogo movimentado, com direito a três expulsos, o Capa-Preta arrancou um empate em 1 a 1 do Estrela, na noite desta segunda-feira, no Sumaré.
Com o empate, o Rio Branco foi aos 11 pontos e segue na vice-liderança da Série B do Campeonato Capixaba, enquanto o Estrela está logo atrás, em 3º lugar, com a mesma pontuação. 
"Foi uma guerra. O time ficou quase todo pendurado (o jogo teve oito cartões amarelos), então foi preciso ter cuidado. O primeiro tempo foi do Estrela, apesar do Rio Branco estar com um jogador a mais desde o início. No segundo tempo, o jogo foi todo nosso. Tivemos o controle da partida, fizemos o gol e tivemos algumas oportunidade de chegar com qualidade na frente. Gostei da postura da equipe no segundo tempo. É esse Rio Branco do segundo tempo que eu quero durante os 90 minutos", analisou o técnico Erich Bomfim.
O jogo
O Estrela abriu o placar aos 48 minutos do primeiro tempo, com Ronicley marcando de cabeça. O empate do Rio Branco veio aos 17 minutos da segunda etapa, com o volante Dedé.
"Pela história que foi o jogo, foi bom para a gente. Não soubemos aproveitar o jogador a mais em campo, mas fomos felizes no segundo tempo, tivemos garra e eu fui feliz em empatar. Estou feliz pelo resultado, pois o Estrela é uma equipe qualificada. Nosso foco sempre é a vitória e vamos em busca disso contra o Sport no próximo sábado", disse Dedé.

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