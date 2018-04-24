Erich Bomfim elogia Rio Branco no empate com o Estrela, no Sumaré

Com raça, o Rio Branco voltou de Cachoeiro de Itapemirim com um ponto importante na bagagem. Em jogo movimentado, com direito a três expulsos, o Capa-Preta arrancou um empate em 1 a 1 do Estrela, na noite desta segunda-feira, no Sumaré.

Com o empate, o Rio Branco foi aos 11 pontos e segue na vice-liderança da Série B do Campeonato Capixaba, enquanto o Estrela está logo atrás, em 3º lugar, com a mesma pontuação.

"Foi uma guerra. O time ficou quase todo pendurado (o jogo teve oito cartões amarelos), então foi preciso ter cuidado. O primeiro tempo foi do Estrela, apesar do Rio Branco estar com um jogador a mais desde o início. No segundo tempo, o jogo foi todo nosso. Tivemos o controle da partida, fizemos o gol e tivemos algumas oportunidade de chegar com qualidade na frente. Gostei da postura da equipe no segundo tempo. É esse Rio Branco do segundo tempo que eu quero durante os 90 minutos", analisou o técnico Erich Bomfim.

O jogo

O Estrela abriu o placar aos 48 minutos do primeiro tempo, com Ronicley marcando de cabeça. O empate do Rio Branco veio aos 17 minutos da segunda etapa, com o volante Dedé.