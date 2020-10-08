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futebol

Equatoriano Rojas volta a participar de um treino coletivo no São Paulo

Atacante não faz uma partida oficial desde agosto de 2018 e, de lá para cá, passou por duas cirurgias no joelho. Nesta segunda, o jogador participou de uma atividade com bola...

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 14:25
Crédito: Rojas treinou com bola no CT da Barra Funda e demonstra avanço em sua recuperação (Reprodução/Twitter/São Paulo
Fora de combate desde agosto de 2018, o atacante Rojas voltou a participar de parte de um treino coletivo no São Paulo. Na manhã desta quinta, no dia seguinte ao convincente triunfo diante do Atlético-GO, por 3 a 0, o Tricolor se reapresentou com os reservas no CT da Barra Funda e o jogador equatoriano participou das atividades propostas pela comissão técnica.
Rojas é um jogador de beirada de campo, de bom drible e velocidade. Convocado pela seleção de seu país para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, o atacante chegou ao São Paulo em 2018 e foi titular com o técnico Diego Aguirre. O atleta, no entanto, sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou fora dos gramados por uma temporada inteira. No ano passado, quando estava se preparando para retornar aos gramados, o atacante rompeu o tendão quadricipital do joelho direito e precisou passar novamente por cirurgia. De lá para cá, Rojas trabalha para voltar aos trabalhos com bola no CT da Barra Funda e, aos poucos, vai readquirindo a confiança.
No treino desta quinta, ao lado dos reservas e dos atletas que não participaram dos 90 minutos da partida contra o Atlético-GO, o equatoriano participou de parte do treino coletivo. Ainda não há uma previsão de quando o atacante poderá ser relacionado para uma partida do São Paulo na temporada, mas a presença dele em campo foi um avanço significativo.
O jogador tem contrato com o São Paulo até o fim de fevereiro do ano que vem, quando acaba a temporada 2020. No entanto, se o equatoriano voltar a jogar e atingir um número específico de jogos previsto em seu contrato, o acordo será renovado até o fim da próxima temporada.

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