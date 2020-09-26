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Entre as piores defesas do Brasileiro, Corinthians leva gol quase todo jogo

Das 11 partidas disputadas pelo Timão nesta edição do Brasileirão, em dez ele foi vazado pelo menos uma vez. Na única oportunidade que passou ileso foi em empate com o Grêmio...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 07:00
Até aqui, a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro não tem sido boa e um dos motivos para isso é a quantidade de vezes que o time já foi vazado na competição. Não é à toa que está entre as piores defesas desta edição e só não viu sua rede ser balançada em uma partida, na terceira rodada. De lá para cá a equipe levou gol em todos os jogos e vê sua solidez falhar.Em 11 duelos pelo campeonato nacional, o Timão foi vazado em dez deles, inclusive no último, diante do Sport, na Ilha do Retiro, onde foi derrotado por 1 a 0 pela 12ª rodada. Dessa forma, ver sua rede balançada virou rotina, já que a última vez que isso aconteceu já faz mais de um mês e dez dias. Nesse período foram completadas nove rodadas consecutivas levando pelo menos um tento.
O último jogo em que o Alvinegro não foi vazado aconteceu em 15 de agosto, contra o Grêmio, em Porto Alegre, quando as equipes empataram em 0 a 0, mas isso só aconteceu pelo fato de Cássio estar em uma noite inspirada e Diego Souza ter chutado um pênalti para fora. Não fossem esses fatores, o Corinthians teria levado gol em todos as partidas que disputou no campeonato.Essa frequência nos tentos tomados faz com que o clube carregue um incômodo status na competição: estar entre as piores defesa na tabela de classificação. Ao todo, foram 17 gols sofridos, apenas um a mais do que Bahia e Red Bull Bragantino, que ocupam o topo da lista dos mais vazados. A média é superior a 1,5 gol e meio por partida, o que mostra o problema no setor.
O Corinthians também aparece como destaque em outro quesito negativo do Brasileirão: aquele que engloba os times que têm mais mais jogos com gols sofridos. Até aqui são dez, um a menos do que o Red Bull Bragantino (que foi vazado em todas as partidas que disputou), e em igualdade com Sport e Fluminense. O Internacional é o líder nesse critério com apenas cinco jogos.
Cássio, ídolo da Fiel, foi o único jogador do elenco a disputar todas as partidas do Timão nesta edição do Brasileirão. O goleiro foi titular nos 11 jogos e sofreu todos os 17 gols. Embora tenha sido contestado em alguns deles, o camisa 12 foi o menos culpado nessa grande quantidade. Aliás, se não fosse ele, poderia ter sido pior. Segundo o site de estatísticas SofaScore, o corintiano tem média de 3,7 defesas por jogo, a terceira maior na competição até aqui.
Esse desempenho defensivo ruim é uma exclusividade do Brasileirão nesse período pós-paralisação, já que nas seis partidas disputadas no Paulistão, o time sofreu apenas um gol, justamente no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no segundo jogo da decisão do estadual. Depois da pausa, o Corinthians ficou cinco jogos consecutivos sem ser vazado, o que impulsionou a equipe naquele momento de invencibilidade, com quatro vitórias seguidas e dois empates.

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