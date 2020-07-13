Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entenda por que Palmeiras demorou para treinar com menos restrições

Em meio aos pedidos por mais tempo de preparação para retomada das partidas, clube adotou treinamentos com bola e contato só na terceira semana de trabalho na Academia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 11:00

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Apesar de fazer pedidos públicos, inclusive com declarações incisivas do técnico Vanderlei Luxemburgo, por 30 dias de preparação para a volta dos jogos, o Palmeiras passou a ter um treinamento mais similar às partidas somente na terça-feira passada, já na terceira semana seguida de atividades na Academia de Futebol. E a explicação para essa "demora" é simples: minimizar qualquer risco de contágio por coronavírus, mesmo com tantos exames.
Nas duas primeiras semanas de trabalhos no centro de treinamento, incluindo o período em que estavam liberadas só avaliações físicas, o clube realizou oito testes para detectar COVID-19, descobrindo cinco casos entre 30 jogadores do elenco (sendo que três já se reapresentaram curados), todos assintomáticos. Mas a espera por exatamente 14 dias antes da liberação de exercício com contato foi exatamente para evitar surpresas com "falsos negativos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados