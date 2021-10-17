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Entenda a combinação de fatores do Vasco para o acesso, contra seus próprios erros e contra a matemática

Torcida apoiando mais as boas atuações dos principais jogadores do time dentro do modelo coletivo aplicado por Fernando Diniz só podem ser subtraídos por falhas na defesa...

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2021 às 11:00
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O roteiro estava até parecido com o do jogo contra o Goiás. São Januário recebendo público, os principais nomes do time jogando bem, vitória no primeiro tempo... só que é exatamente a diferença no placar daquele jogo e o do último sábado que fica de alerta na boa atuação do Vasco na vitória sobre o Coritiba: a defesa.Você está cansado de ler aqui neste LANCE! que a retaguarda cruz-maltina construiu números horrorosos ao longo desta Série B do Campeonato Brasileiro. Até melhorou com Fernando Diniz, mas erros primários, como o de Ricardo Graça no último jogo, podem custar caro.
Pois, você também já leu por aqui, a margem para erro do Vasco acabou. Para se ter ideia, o time de São Januário fez os mesmos 36 gols que o Coritiba na competição. Mas levou 32, oito a mais que o líder do campeonato nas mesmas 30 partidas até aqui. Essa é a diferença do primeiro para o sexto colocado.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco está, sim, na briga pelo acesso. Até porque Nene segue comandando o meio-campo/ataque, Cano recuperou a velha forma e o jogo coletivo proporcionado por Fernando Diniz fez bem ao time. São quatro vitórias, dois empates e uma derrota até aqui. E quase sempre jogando melhor que os adversários.
Então, a combinação de Cano & Nene mais o futebol solidário no ataque e na defesa e o apoio da torcida podem fazer o time cruz-maltino conquistar o ainda difícil acesso. O que facilita a lógica matemática são as falhas defensivas. Não só de Ricardo, logicamente.

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