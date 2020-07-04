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Ênio revela em inspiração em Robinho e afirma: 'O Botafogo precisa conquistar títulos'

Atacante, revelado nas categorias de base do clube de General Severiano, elogia postura de Paulo Autuori com os jovens jogadores e vê atleta do Basaksehir. da Turquia, como ídolo...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 18:50

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 18:50

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Ênio é um dos 18 jogadores criados nas categorias de base que o Botafogo usou em 2020. Na primeira temporada no time principal, o atacante, com três jogos disputados no ano, comentou a experiência em entrevista à "BotafogoTV", canal do Alvinegro no YouTube, neste sábado.
- Primeiramente agradecer a Deus e minha família, que sempre me apoiou. A confiança da comissão do profissional esta me dando a oportunidade. Sei dos caminhos que tenho que trilhar. O Botafogo precisa conquistar titulo, a torcida merece muito. É importante as oportunidades que o Autuori vem dando para os atletas da base, só deixa a gente mais confiante, é importante demais para nossa carreira e futuro - afirmou.
Ênio é um atacante de velocidade. Ainda franzino, tem o drible como principal característica. Pelos adjetivos, o próprio atleta enxerga em Robinho, atualmente no Basaksehir, da Turquia, como uma inspiração.

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