Ênio revela em inspiração em Robinho e afirma: 'O Botafogo precisa conquistar títulos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Ênio é um dos 18 jogadores criados nas categorias de base que o Botafogo usou em 2020. Na primeira temporada no time principal, o atacante, com três jogos disputados no ano, comentou a experiência em entrevista à "BotafogoTV", canal do Alvinegro no YouTube, neste sábado.

- Primeiramente agradecer a Deus e minha família, que sempre me apoiou. A confiança da comissão do profissional esta me dando a oportunidade. Sei dos caminhos que tenho que trilhar. O Botafogo precisa conquistar titulo, a torcida merece muito. É importante as oportunidades que o Autuori vem dando para os atletas da base, só deixa a gente mais confiante, é importante demais para nossa carreira e futuro - afirmou.