Enderson fala em 'infelicidade' no gol do CRB e lamenta eliminação

No empate que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, 1 a 1 diante do CRB, o técnico da Raposa classificou o gol marcado por Léo Gamalho como uma “infelicidade” após o escorregão de do zagueiro Léo, permitindo que o atacante do Galo alagoano ficasse à vontade para mandar a bola nas redes de Fábio. A missão de inverter a desvantagem do primeiro jogo em BH, derrota por 2 a 0 no jogo de ida, era complicada, já que o Cruzeiro precisava vencer o CRB por 3 a 0 para avançar à quarta fase da Copa do Brasil. O time azul saiu na frente, mas sofreu o empate no segundo tempo. Após levar o gol, a Raposa não conseguiu se impor e ameaçar o gol do CRB, ficando de fora do mata-mata nacional. Apesar da eliminação, Enderson Moreira comentou que sua equipe esteve em busca constante pelo gol adversário. -Nós, do Cruzeiro, lamentamos muito a eliminação. Mesmo com a desvantagem e com tudo que aconteceu, a gente precisava buscar essa recuperação. Fizemos um jogo para poder vencer e buscar a classificação. Não fomos omissos e nem abrimos mão do jogo. Tentamos o tempo todo, mas infelizmente não conseguimos. Não é desculpa, a gente queria a classificação mesmo nessa desvantagem de ter que ganhar de três gols de diferença aqui. Agora é focar na principal competição que a gente tem pela frente-disse o treinador que elogiou a Raposa mesmo com o resultado final sendo negativo para o clube azul. -Nunca é positivo ser eliminado de uma competição na qual você é o maior vencedor. A gente queria e precisava muito continuar na competição. Dentro das possibilidades, sabemos que, mesmo jogando fora de casa, precisávamos buscar a vitória e a classificação. Tivemos uma postura de poder buscar o gol contra um adversário que se fechou e jogou com situações de bolas longas e contra-ataques. A gente buscou o gol, foi uma infelicidade no gol de empate deles. Estivemos perto de fazer o segundo gol, tentamos até o final fazer o segundo gol e voltar à partida. A gente lamenta, porque era muito importante para nós buscar essa classificação. O time guerreou, lutou e criou situações que foram importantes que poderiam nos dar uma situação diferente do que aconteceu-concluiu.