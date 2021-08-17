Emprestado pelo Santos, zagueiro Alex é anunciado pelo Famalicão

O Famalicão, de Portugal, anunciou a contratação do zagueiro Alex, ex-Santos. A negociação foi concretizada em um empréstimo com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões).- É um sonho que estou a cumprir. Quando surgiu a oportunidade de atuar no Futebol Clube de Famalicão não pensei duas vezes - comentou o jogador de 22 anos.

Alex não entra em campo desde a vitória do Peixe por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, ainda com Ariel Holan no comando. Além de sofrer uma lesão no tornozelo, o jogador contraiu Covid-19 e acabou perdendo espaço no time.Esse é o terceiro zagueiro que o Santos perde na temporada. Além de Alex Nascimento, o Peixe vendeu Lucas Veríssimo, para o Benfica, e Luan Peres, para o Olympique de Marseille.