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futebol

Emprestado pelo Santos, zagueiro Alex é anunciado pelo Famalicão

Clube português terá de pagar cerca de R$ 6,1 milhões se quiser o jogador em definitivo...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:29

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 17:29
Crédito: Divulgação
O Famalicão, de Portugal, anunciou a contratação do zagueiro Alex, ex-Santos. A negociação foi concretizada em um empréstimo com a opção de compra do defensor no valor 1 milhão de euros (R$ 6 milhões).- É um sonho que estou a cumprir. Quando surgiu a oportunidade de atuar no Futebol Clube de Famalicão não pensei duas vezes - comentou o jogador de 22 anos.
Alex não entra em campo desde a vitória do Peixe por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista, ainda com Ariel Holan no comando. Além de sofrer uma lesão no tornozelo, o jogador contraiu Covid-19 e acabou perdendo espaço no time.Esse é o terceiro zagueiro que o Santos perde na temporada. Além de Alex Nascimento, o Peixe vendeu Lucas Veríssimo, para o Benfica, e Luan Peres, para o Olympique de Marseille.

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