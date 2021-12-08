Empresário de Arboleda dá prazo final ao São Paulo para proposta de renovação contratual

A renovação de Arboleda, que parecia estar encaminhada, ganha traços de incertezas nesta semana. Segundo o empresário José Chamorro, o São Paulo tem até esta quinta-feira para apresentar uma proposta de renovação ao defensor. Caso contrário, ele procurará um outro clube. - Nós demos um tempo razoável até o dia 9 de dezembro. Se não enviarem a proposta final, não haverá mais renovação e procuraremos outro clube - disse Chamorro ao 'GE'.

O principal entrave para o acerto entre as partes é o quesito salarial. Arboleda busca uma valorização, já que tem um dos menores salários do elenco entre os jogadores considerados titulares, segundo apurou a reportagem. Os valores oferecidos pelo São Paulo no primeiro momento, estão aquém do esperado pelos representantes do zagueiro.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE O BRASILEIRÃO DE 2021!Contratado pelo São Paulo em 2017, Arboleda já disputou 186 jogos com a camisa do clube do Morumbi, conquistando o Campeonato Paulista dessa temporada. São 13 gols marcados desde a sua chegada. Nesse ano, o defensor disputou 39 jogos e marcou quatro gols.