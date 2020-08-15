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Emerson Palmieri está próximo de acerto com a Inter de Milão

Lateral esquerdo pode sair do Chelsea para clube fazer caixa e investir na contratação de Ben Chilwell, sonho de Frank Lampard para tomar conta da posição no clube...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 11:21

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 11:21

Crédito: Divulgação/Twitter
Emerson Palmieri, lateral esquerdo do Chelsea, acertou os termos pessoais de contrato com a Inter de Milão, segundo o portal “Calciomercato”. O contrato teria cinco anos de duração, mas os italianos precisam chegar a um acordo com os ingleses que querem cerca de 20 milhões de libras (R$ 141 milhões) pelo defensor.
O CEO da Inter, Giuseppe Marotta, tem a expectativa de reduzir a pedida pelo atleta que não entra em campo por uma partida do Campeonato Inglês desde janeiro. No entanto, a relação ruim entre dirigentes do Chelsea e o técnico Antonio Conte podem ser obstáculos durante as negociações.Com o dinheiro, os Blues podem investir na contratação de Ben Chilwell, lateral do Leicester, mas que é sonho do técnico Lampard para tomar conta da posição. A imprensa inglesa diz que um acerto está próximo de acontecer, mas os Foxes pedem 80 milhões de libras (R$ 564 milhões) pelo inglês.

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