Emerson diz que quer ficar mais uma temporada no Betis

Crédito: Ricardo Nogueira

Uma das revelações do Campeonato Espanhol na temporada, o lateral-direito Emerson, que pertence ao Barcelona, está emprestado ao Betis até o fim da próxima temporada. E em entrevista à "Radio Marca", o brasileiro afirmou que não deseja deixar o clube de Sevilha antes do acordo firmado.

- Posso ir para o Barcelona em julho de 2021, mas até lá fico aqui no Betis. Sempre digo a mesma coisa, quero terminar a temporada primeiro e depois falaremos sobre o meu futuro, o que faço ou não. Mas tenho contrato com o Betis, estou muito feliz neste clube, muito contente e quero continuar aqui.

O jogador tem sido especulado no mercado europeu como possível moeda de troca do Barcelona em negociações que interessam ao time da Catalunha. Emerson, no entanto, disse que somente após o fim da temporada que decidirá sobre o futuro.