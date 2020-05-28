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futebol

Emerson diz que quer ficar mais uma temporada no Betis

Lateral-direito brasileiro foi contratado pelo Barcelona e emprestado ao Betis, também da Espanha. Jogador tem se destacado no Benito Villamarín...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 19:42

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:42

Crédito: Ricardo Nogueira
Uma das revelações do Campeonato Espanhol na temporada, o lateral-direito Emerson, que pertence ao Barcelona, está emprestado ao Betis até o fim da próxima temporada. E em entrevista à "Radio Marca", o brasileiro afirmou que não deseja deixar o clube de Sevilha antes do acordo firmado.
- Posso ir para o Barcelona em julho de 2021, mas até lá fico aqui no Betis. Sempre digo a mesma coisa, quero terminar a temporada primeiro e depois falaremos sobre o meu futuro, o que faço ou não. Mas tenho contrato com o Betis, estou muito feliz neste clube, muito contente e quero continuar aqui.
O jogador tem sido especulado no mercado europeu como possível moeda de troca do Barcelona em negociações que interessam ao time da Catalunha. Emerson, no entanto, disse que somente após o fim da temporada que decidirá sobre o futuro.
- Quando a atual temporada terminar, falarei com meu representante, mas em princípio ficarei no Betis.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Presidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julhoManchester United quer a contratação de joia do MonacoVÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do Everton E MAIS:

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