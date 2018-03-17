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Embalado após Libertadores, Flamengo chega a Vitória mais confiante

Jogadores dizem estar mais confiantes após boa vitória na Libertadores. Vendido ao Real Madrid, Vinicius Junior fala em 'curtir cada momento no Flamengo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 19:47

Publicado em 17 de Março de 2018 às 19:47

Flamengo foi bem recebido pela torcida no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest
O Flamengo já está concentrado em Vitória para jogar contra a Portuguesa-RJ neste domingo (18), pela Taça Rio, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A equipe desembarcou no aeroporto da capital capixaba com festa da torcida. Após boa exibição contra o Emelec, pela Libertadores, os jogadores contaram estar mais confiantes e vendo a equipe evoluindo na temporada.
O atacante Vinicius Júnior, um dos mais assediados pelos torcedores durante na chegada ao Estado, disse que não só ele, como a equipe toda sente que o time vive o melhor momento na temporada.
"Estou mais confiante, o Flamengo não ganhava fora de casa na Libertadores há quatro anos e essa Vitória deu mais tranquilidade", contou a jovem promessa. Questionado sobre a repercussão internacional que seus dois gols na partida no Equador tiveram, o jogador disse que quer aproveitar ao máximo sua passagem no time que o revelou.
"Eu procuro evoluir a cada dia e curtir cada momento que estou vivendo aqui no Flamengo", afirmou.
Outro que vive grande expectativa é o atacante capixaba Lincoln, que ainda não jogou pelo Rubro-Negro no Espírito Santo. Ele ganha a vaga no banco, já que Felipe Vizeu, seu concorrente no ataque, não foi relacionado. O atleta projeta voltar a balançar as redes no Espírito Santo.
"É uma emoção muito grande voltar a jogar aqui, onde eu nasci. Espero fazer um gol amanhã, para a alegria da torcida. Onde o Flamengo vai é sempre bem recebido e aqui não é diferente", falou.
O meia Everton Ribeiro admite que o ambiente da equipe é bem melhor após a vitória no meio da semana, mas diz que é preciso manter os pés no chão para chegar com força nas fases de mata-mata.
"É mais um jogo importante, para a gente ganhar e classificar para as semifinais. Depois do último jogo, a gente vê que tem uma evolução, que tá todo mundo se esforçando, mas não ganhamos nada ainda, temos que continuar trabalhando e nos esforçar para cada vez fazer melhores jogos", comenta o atleta.

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