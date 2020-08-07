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Em vantagem no confronto, Bayern de Munique recebe o Chelsea no retorno da Champions League

Após derrotar os Blues por 3 a 0 no jogo de ida, bávaros podem podem perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim garantem a classificação para as quartas de finais...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 13:21

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 13:21

Crédito: Bayern de Munique e Chelsea duelam pelas oitavas de finais da Champions League (Divulgação Twitter
Neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Chelsea no jogo de volta das oitavas de finais da Champions League 2019/20, em sua Arena. Em vantagem no confronto, os bávaros venceram o primeiro jogo por 3 a 0, em Londres, e podem perder por até dois gols de diferença, que mesmo assim garantem a classificação para as quartas de finais.
O vencedor do confronto enfrentará na próxima fase aquele que passar do duelo entre Barcelona e Napoli que acontece no mesmo dia e horário. Vale destacar que, por decisão da UEFA, a partir das quartas, os jogos serão realizados em Portugal por causa da pandemia global de Covid-19. As partidas serão alocadas nos dois principais estádios da capita lusitana: da Luz, do Benfica, e José alvalade, do Sporting-POR.
Durante a entrevista coletiva, o treinador Hansi Flick, afirmou que o meia Philippe Coutinho tem boas chances de começar o jogo como titular da equipe bávara. Ele elogiou a evolução do brasileiro nos últimos treinos e sua recuperação de uma lesão no tornozelo direito.
- Ele está atualmente em ótima forma e trabalhou muito o aspecto físico. No início do retorno pós-lesão ele ainda não estava tão bem, mas agora a realidade é diferente. Gosto muito dele como jogador de futebol, mas também como pessoa. Por isso fico muito feliz ao ver que agora ele está bem para atuar no mais alto nível - afirmou Hansi Flick.
Na escalação dos Blues, por sua vez, Kanté voltou a treinar, mas é dúvida no time de Frank Lampard. Vale lembrar que o francês sofreu uma lesão muscular e foi desfalque na final da FA Cup, no último final de semana, na derrota para o Arsenal.

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