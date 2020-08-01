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Em último teste antes do Brasileiro, Vasco vence Volta Redonda de virada

Cruz-Maltino levou a melhor e venceu, por 2 a 1, o jogo-treino contra o Voltaço, disputado no campo do São Cristóvão, neste sábado, visando a estreia no torneio nacional...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 13:17

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 13:17

Crédito: Bruno César foi responsável por uma assistência e um gol (Rafael Ribeiro/Vasco
No último teste antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco levou a melhor no jogo-treino contra o Volta Redonda, neste sábado, e venceu, de virada, por 2 a 1. Fellipe Bastos e Bruno Cesar marcaram para o Cruz-Malrino e Bernardo, de pênalti fez o do Voltaço, na partida disputada no Estádio Ronaldo Nazário, no bairro de São Cristóvão, Zona Norte do Rio.
Leandro Castan, Vinicius e Benítez foram poupados, por recomendação do setor de fisiologia com o objetivo de evitar desgaste. O Vasco estreia no dia 9 de agosto contra o Palmeiras, caso o Alviverde não chegue às finais do Campeonato Paulista. Se isso acontecer, o adversário será o Sport, na quarta-feira, dia 12 de agosto. O JOGO
A partida começou com o Volta Redonda pressionando a saída de bola do Vasco, nos minutos iniciais. O Cruz-Maltino tinha dificuldade de superar a forte marcação do adversário e infiltrar com perigo. As primeiras boas chegadas da equipe de Ramon foram com Marcos Júnior e Andrey, em chutes de fora da área que obrigaram Douglas a fazer defesas difíceis. Talles Magno era outra válvula de escapa e tentava articular pela esquerda.
Em um contra-ataque do time aurinegro, Fernando Miguel chegou atrasado e derrubou Saulo dentro da área. Bernardo cobrou o pênalti e abriu o placar para o Voltaço, aos 22 minutos. A partir daí, o Vasco tentou apertar a marcação no campo adversário. O Cruz-Maltino ainda chegou com perigo algumas vezes na bola parada e com Talles, de cabeça, em cruzamento de Pikachu.Mudanças surtem efeito​No intervalo, Ramon mexeu na equipe e voltou com Werley, Gabriel Pec e Bruno Cesar, nas vagas de Ricardo Graça, Cayo Tenório e Marcos Júnior. O Vasco melhorou e passou a ser mais agressivo, conseguindo finalizar de dentro da área. Pec e César deram mais velocidade e opções no setor ofensivo.
Em lançamento de Fellipe Bastos, Gabriel Pec foi entrou na área pela direita e sofreu pênalti. Cano fez cobrança, mas Douglas defendeu. Dois minutos depois, Bruno Cesar bateu falta, na medida, dentro da área e Bastos completou de cabeça para empatar. Ramon promoveu, ainda, as entradas de Lucas Santos, Ribamar e Riquelme.
Em um dos últimos lances da partida, Bruno Cesar cobrou falta sofrida por Pec, com perfeição no canto esquerdo de Douglas, para decretar a virada vascaína, aos 46 minutos, e coroar a boa atuação.

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