Em terceiro teste de Covid-19, jogadores e comissão dão negativo

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos divulgou os resultados do terceiro teste de coronavírus no elenco, comissão técnica e funcionários. Os 30 jogadores e funcionários com mais contato com os atletas, como a comissão técnica, testaram negativo para o novo coronavírus. Os resultados dos exames dos demais funcionários não estão prontos.

Com isso, todo o elenco santista segue liberado para os treinamentos no CT Rei Pelé, visando a partida contra o Santo André, ainda sem data marcada, pelo retorno do Campeonato Paulista.