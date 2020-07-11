Em terceiro teste de Covid-19, jogadores e comissão dão negativo

O Santos divulgou os resultados do terceiro teste de coronavírus no elenco, comissão técnica e funcionários. Os 30 jogadores e funcionários com mais contato com os atletas, como a comissão técnica, testaram negativo para o novo coronavírus. Os resultados dos exames dos demais funcionários não estão prontos.
Com isso, todo o elenco santista segue liberado para os treinamentos no CT Rei Pelé, visando a partida contra o Santo André, ainda sem data marcada, pelo retorno do Campeonato Paulista.
Esse foi o terceiro teste de coronavírus realizado no Peixe. No primeiro após a reapresentação dos atletas, um jogador e oito funcionários testaram positivo e ficaram de quarentena. O segundo teste foi realizado no final de junho, sem resultados positivos. Nessa terceira bateria de exames, novamente nenhum infectado.