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futebol

Em suas redes sociais, São Paulo anuncia a volta da volante Formiga

Jogadora de 43 é dona de diversos recordes do futebol mundial, tanto na modalidade feminina quanto no geral. Revelada pelo Tricolor, atleta afirma estar de volta à sua casa...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 21:00

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 21:00

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Na noite desta segunda-feira (7), o São Paulo anunciou, através de suas redes sociais, a volta da histórica jogadora de futebol Formiga. Em um vídeo publicado nas contas do clube, a jogadora conta um pouco de sua trajetória e anuncia estar de volta à sua casa. VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE 2021!
Formiga foi revelada pelo São Paulo, em 1993, fazendo parte da primeira equipe do Tricolor na modalidade. A volante e meia de 43 anos quebrou diversos recordes em sua carreira, não apenas no feminino.
Conforme dito no vídeo, a jogadora é a atleta que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, entre homens e mulheres, representando o país em seis Olimpíadas e sete Copas do Mundo, sendo a jogadora com o maior número de participações em copas na história do futebol.
Na campanha do clube para a volta da consagrada atleta revelado pelo Tricolor, Formiga fala dos países onde já jogou e diz que voltou para a sua casa.
- E através dele (futebol), mais uma vez, eu volto para minha casa. Meu nome é Miraildes Maciel Mota, mas pode me chamar de Formiga - disse a jogadora.Atualmente, o São Paulo disputada o Brasileirão Feminino, onde tem desempenho razoável, ocupando a sétima colocação.
Com a chegada de uma jogadora com a experiência e a qualidade de Formiga, o Tricolor espera alçar voos ainda maiores no campeonato.

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