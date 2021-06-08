Em suas redes sociais, São Paulo anuncia a volta da volante Formiga

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na noite desta segunda-feira (7), o São Paulo anunciou, através de suas redes sociais, a volta da histórica jogadora de futebol Formiga. Em um vídeo publicado nas contas do clube, a jogadora conta um pouco de sua trajetória e anuncia estar de volta à sua casa. VEJA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DE 2021!

Formiga foi revelada pelo São Paulo, em 1993, fazendo parte da primeira equipe do Tricolor na modalidade. A volante e meia de 43 anos quebrou diversos recordes em sua carreira, não apenas no feminino.

Conforme dito no vídeo, a jogadora é a atleta que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira, entre homens e mulheres, representando o país em seis Olimpíadas e sete Copas do Mundo, sendo a jogadora com o maior número de participações em copas na história do futebol.

Na campanha do clube para a volta da consagrada atleta revelado pelo Tricolor, Formiga fala dos países onde já jogou e diz que voltou para a sua casa.

- E através dele (futebol), mais uma vez, eu volto para minha casa. Meu nome é Miraildes Maciel Mota, mas pode me chamar de Formiga - disse a jogadora.Atualmente, o São Paulo disputada o Brasileirão Feminino, onde tem desempenho razoável, ocupando a sétima colocação.