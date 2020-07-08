Em segundo tempo eletrizante, Milan vira para cima da Juventus e vence pelo Campeonato Italiano

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan recebeu a Juventus no Estádio San Siro e em um segundo tempo espetacular o clube rubro-negro venceu a Velha Senhora por 4 a 2, de virada. Ibrahimovic, Kessié, Rafael Leão e Rebic marcaram para os Rossoneros, enquanto Rabiot e Cristiano Ronaldo balançaram as redes para os visitantes.

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DOIS TEMPOS DISTINTOSOs primeiros 45 minutos não foram muito animadores e as equipes foram para o intervalo empatando sem gols. A Juventus até criou mais e finalizou oito vezes contra três, mas ninguém balançou as redes. O segundo tempo, no entanto, foi completamente diferente. Com menos de 10 minutos, a Juve vencia por 2 a 0 e parecia que tinha definido o resultado. No entanto, o Milan foi valente e virou a partida de forma heróica.

GOLAÇO E TRAPALHADAA Juventus abriu o placar com Rabiot, com uma pintura nos primeiros lances do segundo tempo. O meio-campista partiu de trás do meio-campo, deu linda caneta em Théo Hernández, clareou e bateu no ângulo de Donnarumma, que não teve chances de defesas. O segundo foi do português Cristiano Ronaldo. Após lançamento de Cuadrado, a zaga do Milan falhou e o craque não perdoou.

VIRADA INCRÍVELO Milan, no entanto, não se deu por vencido e se lançou ao campo de ataque. Aos 17 minutos, Ibrahimovic descontou em cobrança de pênalti, que foi marcado com o auxílio do VAR. O empate veio quatro minutos depois, com o volante Kessié, que recebeu de Ibra dentro da área e bateu no canto. A virada saiu logo no minuto seguinte. Em rápido contra-ataque, Rebic sofreu falta, mas Rafael Leão ficou com a vantagem. O português invadiu a área, bateu forte e viu a bola desviar em Rugani antes de entrar. O gol que fechou o caixão saiu após um erro grotesco de Alex Sandro. O brasileiro tentou virar bola e entregou nos pés de Bonaventura, que rolou para Rebic marcar e decretar a vitória.