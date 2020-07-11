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futebol

Em ritmo de treino, Manchester City goleia o Brighton fora de casa

Time de Guardiola domina o jogo desde o início e encontra facilidade para golear mais um adversário no Campeonato Inglês. Clube vai em busca dos 100 gols na competição...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 20:53

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 20:53

Crédito: CATHERINE IVILL / AFP
Pelo Campeonato Inglês, o Manchester City novamente goleou mais um adversário. Desta vez a vítima foi o Brighton, pela 35ª rodada da competição. Com três de Sterling, um de Gabriel Jesus e um de Bernardo Silva, o time de Guardiola chegou aos 72 pontos.
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BARBA, CABELO E BIGODE​O atacante inglês Raheem Sterling foi o grande destaque da partida, com três gols marcados. O camisa 7 abriu o placar aos 20 minutos de jogo, com passe de Gabriel Jesus. O segundo foi de cabeça, mesmo com a baixa estatura do atacante, que recebeu um lindo cruzamento de Mahrez. O terceiro saiu numa trapalhada conjunta da defesa do Brighton. Sterling invadiu a área com um chapéu, caiu desequilibrado após disputar com a marcação, e, sem olhar, a bola desviou em sua cabeça e entrou. São 27 gols para ele na temporada.
GLÓRIA GLÓRIA, ALELUIAO brasileiro Gabriel Jesus também deixou sua marca e agora tem 20 gols na temporada, se tornando no brasileiro com mais gols marcados na Europa em toda a temporada. O camisa 9 está a um gol de empatar com sua marca na temporada passada, que foi a melhor da carreira desde que chegou na Europa. O gol de Jesus saiu no fim do primeiro tempo, depois que De Bruyne bateu escanteio e Rodri desviou.
ATAQUE MORTALCom os cinco gols marcados hoje, o Manchester City agora tem 91 em toda a Premier League. O time tem o melhor ataque da competição e vai em busca da marca de 100 gols no Campeonato Inglês.

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