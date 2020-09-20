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futebol

Em noite de gala, Keno entra na lista dos maiores finalizadores do Brasileiro

Atacante do Atlético Mineiro foi decisivo na virada sobre o Goianiense...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 08:10

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 08:10
Crédito: Keno marcou três gols na vitória do Galo (Reprodução
Até este sábado, Keno tinha apenas um gol marcado em 14 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. Número que deu um salto após o duelo com outro Atlético, o Goianiense. O atacante deixou o gramado como o principal destaque da vitória do Galo por 4 a 3, sendo o autor de três tentos. Foi o seu primeiro hat-trick em 96 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E poderia ter feito mais.
Pouco antes de marcar pela terceira vez, Keno acertou o travessão do goleiro Jean. Ao todo, foram sete finalizações do jogador na partida, cinco delas na direção certa - três nas redes.
O artilheiro do Atlético agora é um dos cinco jogadores com mais finalizações no Brasileirão. Em dez jogos disputados, Keno arriscou 19 conclusões em gol, a 5ª maior marca da disputa. Nove delas com o endereço certo. Confira o ranking:
JOGADORES COM MAIS FINALIZAÇÕES NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Gabriel Barbosa - Flamengo - 292º - Marinho - Santos - 233º - Alisson - Grêmio - 224º - Cléber - Ceará - 205º - Keno - Atlético-MG - 19Pablo - São Paulo - 19

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