Em noite de gala, Keno entra na lista dos maiores finalizadores do Brasileiro

Crédito: Keno marcou três gols na vitória do Galo (Reprodução

Até este sábado, Keno tinha apenas um gol marcado em 14 jogos com a camisa do Atlético Mineiro. Número que deu um salto após o duelo com outro Atlético, o Goianiense. O atacante deixou o gramado como o principal destaque da vitória do Galo por 4 a 3, sendo o autor de três tentos. Foi o seu primeiro hat-trick em 96 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E poderia ter feito mais.

Pouco antes de marcar pela terceira vez, Keno acertou o travessão do goleiro Jean. Ao todo, foram sete finalizações do jogador na partida, cinco delas na direção certa - três nas redes.

O artilheiro do Atlético agora é um dos cinco jogadores com mais finalizações no Brasileirão. Em dez jogos disputados, Keno arriscou 19 conclusões em gol, a 5ª maior marca da disputa. Nove delas com o endereço certo. Confira o ranking:

JOGADORES COM MAIS FINALIZAÇÕES NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore