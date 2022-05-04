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futebol

Em Náutico x Guarani, Leandro Carvalho toma três cartões sem entrar em campo

Jogador foi expulso com dois amarelos antes mesmo do fim da primeira etapa...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 23:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 23:53
Bem antes de saber que a partida entre Náutico e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro, traria um grau de emoção que duraria até o apito final, o atacante Leandro Carvalho se tornou protagonista do duelo por um motivo negativo.>Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalaçõesAos 43 minutos do primeiro tempo, momento onde o Timbu perdia por 1 a 0, o atacante foi advertido com cartão amarelo enquanto fazia o trabalho de aquecimento atrás do gol defendido pelo goleiro adversário, Kozlinski.
Porém, depois da decisão, o camisa 23 ironizou a decisão do árbitro Caio Max Vieira batendo palmas em atitude que, imediatamente, rendeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.
Com o marcador final de 1 a 1, o placar nos Aflitos deixou os donos da casa em sétimo lugar com sete pontos ganhos enquanto a equipe de Campinas ocupa a 15ª colocação com cinco unidades.
Crédito: Atletafoiexpulsoaos43minutosdoprimeirotempo(Reprodução/SporTV

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