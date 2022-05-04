Em Náutico x Guarani, Leandro Carvalho toma três cartões sem entrar em campo

Bem antes de saber que a partida entre Náutico e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro, traria um grau de emoção que duraria até o apito final, o atacante Leandro Carvalho se tornou protagonista do duelo por um motivo negativo.>Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalaçõesAos 43 minutos do primeiro tempo, momento onde o Timbu perdia por 1 a 0, o atacante foi advertido com cartão amarelo enquanto fazia o trabalho de aquecimento atrás do gol defendido pelo goleiro adversário, Kozlinski.