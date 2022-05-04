Em Náutico x Guarani, Leandro Carvalho toma três cartões sem entrar em campo

Bem antes de saber que a partida entre Náutico e Guarani, pela Série B do Campeonato Brasileiro, traria um grau de emoção que duraria até o apito final, o atacante Leandro Carvalho se tornou protagonista do duelo por um motivo negativo.>Real Madrid x Manchester City: onde assistir, horário e escalaçõesAos 43 minutos do primeiro tempo, momento onde o Timbu perdia por 1 a 0, o atacante foi advertido com cartão amarelo enquanto fazia o trabalho de aquecimento atrás do gol defendido pelo goleiro adversário, Kozlinski.
Porém, depois da decisão, o camisa 23 ironizou a decisão do árbitro Caio Max Vieira batendo palmas em atitude que, imediatamente, rendeu o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho.
Com o marcador final de 1 a 1, o placar nos Aflitos deixou os donos da casa em sétimo lugar com sete pontos ganhos enquanto a equipe de Campinas ocupa a 15ª colocação com cinco unidades.